Nicola Restauri ad Asti

Ieri ad Asti è stato inaugurato il restauro degli affreschi e delle parti in pietra del portale della collegiata di San Secondo ad Asti eseguito da Nicola Restauri di Aramengo a cura di Anna Rosa Nicola e Nicola Pisano.

Gli affreschi erano in cattive condizioni già nel 1970, anno in cui il prof. Franco Mazzini allora soprintendente alle Gallerie del Piemonte, aveva incaricato Guido e Gian Luigi Nicola di eseguire il recupero mediante strappo.

Restando esposti in facciata, avendo ormai perso, dopo lo strappo, le caratteristiche proprie dell’affresco, col tempo si erano inevitabilmente deteriorati e nel 2019 erano stati restaurati dal restauratore Ilengo di Asti sotto la direzione di Alessandra Guerrini.

Oggi purtroppo, a soli cinque anni dall’ultimo intervento erano già in condizioni pessime, con il colore diffusamente sollevato e molte nuove cadute. Di qui l’urgenza di un restauro fortemente voluto da Maurizio Mela, presidente uscente del Rotary di Asti che ha finanziato il restauro

Gli strappi sono stati così, con il benestare di Curia e Soprintendenza, trasferiti in laboratorio, ad Aramengo, sottoposti ad un meticoloso fissaggio e consolidamento. Sono stati asportati completamente i fissativi e le ampie riprese pittoriche eseguite ad acrilico del restauro del 2019. La vecchia documentazione fotografica del 1970 si è rivelata utile in fase di reintegrazione che è stata eseguita, come concordato con Liliana Rey Varela, direttore dei lavori, in lieve sottotono e senza ricostruire in modo arbitrario parti che erano già andate perdute nel 1970.

Anche il portale in pietra presentava gravi danni: sotto ad una sottile crosta superficiale la pietra si sfaldava sbriciolandosi. Sono state eseguite infiltrazioni nei distacchi e un accurato consolidamento oltre che una laboriosa pulitura ad impacco e a bisturi per asportare scialbi e vecchie stuccature debordanti.

All’inaugurazione di ieri organizzata dal Rotary Club, cui han partecipato anche il sindaco di Asti Rasero, la responsabile della curia Arch. Roselli e il vescovo di Asti Marco Prastaro, Anna Rosa Nicola ha ribadito , considerata l’estrema fragilità degli affreschi e del portale, la necessità di eseguire un monitoraggio periodico della situazione conservativa, suggerendo anche l’installazione di dissuasori per l’allontanamento dei piccioni che "amano molto sostare sui rilievi del portale".

l.a.

FOTO. Inaugurazione , sullo sfondo il portale con gli affreschi in lunetta