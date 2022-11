Concerto di Vera Cecino

Vera Cecino, diciottenne pianista, aprirà la serie di cinque concerti del Monferrato Classic Festival casalese domenica 6 novembre alle ore 17 nell'Auditorium Santa Chiara (via Facino Cane). Direttore artistico Sabrina Lanzi.

Vera Cecino è nata nel 2004 e ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni con Maddalena De Facci sotto la guida della quale si è diplomata con votazione 10/10 e Lode da privatista al conservatorio “B. Maderna” di Cesena.

Frequenta attualmente l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola e l’Accademia del Ridotto di Stradella. In questi anni Vera ha conquistato oltre 40 riconoscimenti importanti nell’ambito di concorsi pianistici a categorie in tutta Italia e all’estero tra cui l’intera edizione 2019 del Premio Crescendo di Firenze e il Primo Premio Assoluto ai concorsi “Villa Oliva” di Cassano Magnago e “Ugo Amendola” di Mogliano Veneto 2021, all’“Amadeus International Piano Competition” di Lazise nel 2019, al concorso “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio e all’European Music Competition di Moncalieri nel 2018, al concorso "Città di Albenga" e “Città di Piove di Sacco” nel 2017, al concorso “Cittá di San Donà di Piave”, al 6° concorso “Giovannini” di Reggio Emilia, 14° concorso “Vietri sul mare Costa Amalfitana”. In ambito internazionale ha vinto il 1° premio all’International piano competition “Caesar Franck” di Bruxelles ed è risultata semifinalista al 5o International Franz Liszt Competition for Young Pianists di Weimar (Germania) nonchè finalista e vincitrice di 2° premio al IX “Isidor Bajic Piano Memorial” di Novi Sad (Serbia).

Dal 2018 si propone in recital solistico. Nel 2017 ha suonato come solista con l’orchestra “Ferruccio Benvenuto Busoni” di Empoli, nel 2018 e nel 2022 con l’orchestra “Concentus Musicus Patavinus” di Padova, nel 2019 con il Gruppo d’archi del Friuli e del Veneto. All’attività solistica ha affiancato un’intenso studio cameristico in duo stabile a quattro mani. Attualmente frequenta il Masterclass annuale di musica da camera con la prof.ssa F. Repini presso la Fondazione “L. Bon” di Tavagnacco in duo violino e pianoforte.

l.a.