Moncalvo. Presentata la stagione teatrale

Dodici spettacoli in prosa e quattro in dialetto. La stagione del Teatro Civico di Moncalvo è stata presentata lo scorso 21 settembre nella Sala consiliare di Moncalvo con un’offerta al pubblico rinnovata. Presenti il sindaco Diego Musumeci, Mario Nosegno di Arte&Tecnica che cura da 28 anni la stagione moncalvese per il Comune e Nadia Macis di Piemonte dal Vivo.

Dalla commedia alla poesia, dalla musica al teatro contemporaneo, con la partecipazione di artisti di grande rilievo nel panorama italiano.

Prima però, uno degli appuntamenti più attesi: la stagione dialettale, uno dei punti di riferimento del territorio. Dedicata quest’anno al compianto Giuseppe Prosio, giornalista, scrittore, fotografo ideatore, curatore e direttore artistico della rassegna dialettale di Moncalvo dal lontano 1983 e scomparso lo scorso gennaio, nel primo anno sena di lui la rassegna vedrà tre compagnie nuove su quattro al debutto sul palco aleramico. Si inizia sabato 5 ottobre alle 21 con la Compagnia Teatrale “J’amis dël Borgh”, si prosegue sabato 12 ottobre con la Compagnia Teatrale “Der Rocke’”, ore 21, sabato 19 ottobre, ore 21, con la Compagnia “Villarettese” e si concluderà domenica 3 novembre ore 16 Compagnia Teatrale “IJ Motobin” “Metti un cretino a cena”. Biglietti da 10 a 8 euro. Info e prenotazioni Drogheria Broda di Moncalvo 0141/917143.

La stagione di prosa prenderà il via invece domenica 10 novembre alle ore 17, con la celebre commedia di Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta, quasi spalancata”. Questa esilarante riflessione sulle dinamiche di coppia vedrà sul palco Chiara Francini e Alessandro Federico, sotto la regia di Alessandro Tedeschi. Venerdì 29 novembre sarà la volta di “Secondo lei”, un monologo ironico e brillante scritto e interpretato da Caterina Guzzanti, con la partecipazione di Federico Vigorito. Lo spettacolo racconta con arguzia e ironia i punti di vista al femminile su temi di attualità. A seguire, sabato 14 dicembre, il palco di Moncalvo accoglierà “Ma che razza di Otello?” una pungente riscrittura del classico shakespeariano firmata da Lia Celi e interpretata da Marina Massironi. Accompagnata dalle musiche di Fabio Battistelli (clarinetto), Augusto Vismara (violino) e Neruda (pianoforte) rappresenta un’originale commistione di teatro, musica e umorismo. Il nuovo anno teatrale si aprirà con un appuntamento poetico e sorprendente, domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17, con “Stand Up Poetry” di Lorenzo Marangoni. Marangoni stesso porterà in scena questa performance in cui la poesia si fonde con la comicità, offrendo un’esperienza unica di intrattenimento e riflessione. Sabato 22 marzo, Gioele Dix presenterà “Ma per fortuna che c'era il Gaber”, un sentito omaggio al grande cantautore Giorgio Gaber. Dix sarà accompagnato da Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre, in uno spettacolo che ripercorre, con ironia e affetto, le tappe principali della carriera del Signor G.

La stagione si concluderà domenica 30 marzo alle ore 17 con “Il racconto dell’isola Sconosciuta”, un appuntamento nell’ambito della rassegna “We speak dance” ideata da Piemonte dal Vivo: una suggestiva coreografia firmata da Stefano Mazzotta della compagnia Zerogrammi condurrà gli spettatori in un viaggio di immagini e movimenti, offrendo una riflessione sul desiderio di esplorare l’ignoto e su come i sogni e le utopie possano guidare la nostra vita. A completare la ricca offerta, il Teatro Civico di Moncalvo propone quattro appuntamenti fuori abbonamento, organizzati dall’associazione Arte e Tecnica, più altri due appuntamenti, in collaborazione con il comune di Moncalvo extra stagione, che saranno indicati all’interno del calendario generale: domenica 19 gennaio alle ore 17 andrà in scena “Quando la miseria diventa… nobiltà” della compagnia I Melannurca, un'ironica riflessione sulla trasformazione sociale attraverso la commedia. Domenica 2 febbraio alle ore 17, sarà la volta dello spettacolo musicale “Io sono Mina”, portato in scena dai Sonic Factory. Sabato 1 marzo alle ore 21 il pubblico potrà assistere a “Ho tanta voglia di ‘80”, uno show musicale a cura della Backstage Company.

Come ultimo appuntamento fuori abbonamento, sabato 12 aprile 2025 alle ore 21, il Teatro Civico di Moncalvo ospiterà “Le mutande di Monnalisa”, uno spettacolo dell’Associazione Agar che promette un mix di ironia, provocazione e riflessione sul ruolo dell’arte nella società contemporanea. “L’ottocentesco Teatro Civico di Moncalvo è una delle opere che più inorgoglisce noi cittadini moncalvesi, luogo di cultura, storia e tradizione per eccellenza. Non esisterebbe la civiltà senza un teatro e fieri di questo gioiello cerchiamo di promuovere la cultura ad ogni livello. Ci auguriamo che sempre più persone si appassionino a una delle forme d’arte più antiche. Un ringraziamento doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale va a tutte le persone che a vario titolo contribuiscono alla bellezza del Teatro Civico simbolo della Città di Moncalvo”, commenta il sindaco di Moncalvo Diego Musumeci.

Alessandro Anselmo

Biglietti in abbonamento: 80 euro, singoli da 22 a 13. Info e prenotazione su: piemontedalvivo.it o telefonando alla Drogheria Broda di Moncalvo: 0141/917143.

FOTO. Alla presentazione Mario Nosengo, Diego Musumeci e Nadia Macis