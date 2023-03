Catalogo 2023 “Viaggi Guidati” di STAT



Come sempre la copertina è scelta con cura. Non c’è soltanto la ricerca di una bella immagine che probabilmente attirerà anche i collezionisti (c’è chi li conserva tutti da decenni), ma anche il desiderio di dare la percezione di come cambia il rapporto tra la società e il viaggio. Per questo 2023 la scelta è caduta sul delicato disegno di una giovane ragazza addormentata, mentre attorno a lei ruota un mondo di fiori e piante.

Il titolo “Viaggiare è sognare” è anche il riassunto perfetto del concept attorno a cui si sviluppa il nuovo Catalogo 2023 “Viaggi Guidati” di STAT, appena pubblicato on line (e prossimamente anche in cartaceo). “Dopo anni difficili il viaggio deve essere un’esperienza di evasione dai problemi quotidiani. – spiega Paolo Pia, Amministratore Delegato del Gruppo STAT – L’occasione per assaporare con calma e tranquillità la bellezza di un mondo che ha ancora molto da offrire, a prescindere da quanti chilometri si percorrano. E fare tutto questo in modo più sostenibile rispetto ad altre forme di turismo, con un marchio che è sempre più green”.

Oltre a essere un’importante vetrina per il brand, il catalogo assolve ogni anno alla sua funzione principale che è quella di offrire ai clienti di Stat Viaggi un numero enorme di mete e tour organizzati. Da 72 anni la tendenza ad ampliarlo e migliorarlo non è mai venuta meno, anche perché nel frattempo si ampliata la stessa STAT che oggi si identifica in una rete di agenzie che fanno capo al Gruppo con sedi a Casale, Asti, Vercelli, Valenza e Genova.

In questo 2023 le proposte sono davvero per tutti i gusti: dai tour di più giorni alle gite in giornata. La maggior parte dell’offerta prevede come vettori bus certificati EURO 6, quindi meno CO2 e, naturalmente, prezzi più competitivi e nessun pensiero per gli spostamenti. Una filosofia che ha conquistato sempre più clienti e oggi i viaggi del catalogo STAT vengono venduti in più di 500 agenzie convenzionate in Italia. Infine, sono tantissimi gli utenti che lo scaricano o lo consultano on line sul sito di Stat Viaggi www.gruppostat.com/viaggi-tour

Vediamo ora in dettaglio cosa contiene il catalogo 2023, con un indice che sfiora le 300 voci tra cui scegliere e 25 mete completamente nuove.

Dopo due anni, incentrati molto sull’Italia, si ritorna ad affiancare le mete nazionali con tanti viaggi all’estero, anzi, quest’anno il rapporto tra il Belpaese e il resto del mondo è quasi alla pari. Ci sono 48 grandi Tour per la Penisola che toccano tutte le regioni italiane e spesso comprendono zone e territori suggestivi, ma ancora poco toccati dal turismo di massa. Ad esempio, con il viaggio “Abruzzo e la Transiberiana d’Italia” che oltre a offrire una panoramica della Regione, dai pittoreschi trabocchi della costa alle valli dell’entroterra, permette anche l’esperienza di un’escursione in treno sulla Sulmona-Isernia: una vera e propria arrampicata sulla Maiella fino agli altipiani appenninici a quasi 1300 metri, per poi scendere alla valle del fiume Sangro entrando nel verde territorio dell’Alto Molise. Il tour della Basilicata, invece, permette di visitare una Regione meravigliosa andando oltre ai famosi Sassi di Matera e scoprendo Melfi, il Vulture e le spettacolari Dolomiti Lucane. Allo stesso modo i tour Napoli Autentica e Palermo Autentica consentono un’esperienza immersiva nel fascino di queste città.

Fuori dall’Italia 47 viaggi vedono invece protagoniste nazioni come Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Albania, Grecia, Turchia e, fuori dall’Europa, Marocco, Giordania, Emirati Arabi e Stati Uniti. Tra i più curiosi segnaliamo quello dedicato alla Francia Atlantica che risale la costa fino alla splendida La Rochelle, il Cammino di Santiago, il tour dei Paesi Baschi e il Tour della Turchia con gli splendidi paesaggi della Cappadocia e di Pamukkale. Ma anche le grandi mete classiche e le capitali europee tornano rivisitate con vere chicche. Quest’anno, poi, si parte tutti i mesi per Londra, dopo che la Brexit aveva complicato i viaggi per il Regno Unito.

Un particolare interessante in un’offerta che, mai come quest’anno, punta a differenziarsi per qualità e originalità: ben 16 tour abbinano anche uno spostamento in nave, comprendendo navigazioni in varie parti del Mediterraneo: le isole Eolie, Egadi, Sardegna, Elba, Giglio, Tremiti, e tour intorno a Sicilia e Calabria. Inoltre, 25 viaggi sono in aereo, ma a portare i viaggiatori in aeroporto ci pensa sempre STAT.

Infine, una parte del catalogo è dedicata a un grande must di Stat Viaggi: i Mercatini di Natale che vedono 25 mete diverse in Italia e in Europa, a cui vanno ad aggiungersi ben 22 Tour di Capodanno in giro per il mondo.

C’è davvero tanto per sognare.

Gruppo Stat, Sede centrale Via Pier Enrico Motta 30 0142 781660, ufficio viaggi via Roma portici corti; www.gruppostat.it

STAT VIAGGI - 0142 452814