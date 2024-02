Lomello: da Branzaglia a Jun Li He

Domenica 25 alle 17 in San Rocco di Lomello terzo concerto di Monferrato Classic Festival con la giovane pianista Jun Li He (al di la del nome è nata a Lecco 14 anni fa). Il concerto sarà preceduto alle 15 dalla presentazione del libro "Lungo la via del faro" di Serena Baracco che dialogherà con la blogger letteraria Francesca Ventura ("sarà un suggestivo viaggio -ci anticipa la Ventura- tra Liguria, Monferrato e Corsica")

Domenica scorsa in San Rocco era stato apprezzato il giovanissimopianista-talento Morgan Branzaglia. Abita a Lomello, ha 14 anni (aveva iniziato a studiare il pianoforte a sette anni, nella foto). Direttore del ciclo è Sabrina Lanzi.

