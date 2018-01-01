La musa di Cereseto...

Con il crack del mecenate Riccardo Gualino, coinciso con la crisi finanziaria americana del 1929, ebbe inizio la decadenza del castello di Cereseto.

Sequestrato e messo all'asta nel 1933 dalla Banca d'Italia, venne stimato in lire 800.000 compresa la vicina tenuta Gambarello dei marchesi Ricci, edificatori della villa barocca di Cereseto abbattuta dal Gualino per costruire il bel castello neogotico voluto dalla moglie e cugina Cesarina Gurgo Salice, progettato dall'ing. Vittorio Tornielli e inaugurato nel 1912.

Oltre alle residenze di Firenze, Sestri Levante e Cereseto, i coniugi Gualino possedevano a Torino la villa collinare di San Vito e la casa in via Galliari con teatro annesso di 200 posti per le esibizioni artistiche della moglie, con costumi e coreografie ispirati all'antica Grecia.

I Padri della Consolata di Torino, nuovi proprietari del castello dal 1940 al 1946, costruirono un lungo caseggiato situato tra la chiesa e l'entrata del maniero, utilizzato come dormitorio dai 300 allievi del seminario annesso.

Oltre a modificare alcune sale del castello, parte delle suppellettili, mobili d'epoca, tappeti preziosi, arredi e opere d'arte finirono all'asta, assegnati all'ambasciata d'Italia di Londra, alla Galleria Sabauda di Torino e alla GAM di Roma.

La collezione della "musa" Cesarina era valutata nel 1931 in 200 milioni di lire, compresi i sette Modigliani acquistati a Parigi nel 1921 dopo la morte dell'artista.

Cesarina era stata "stregata" dal docente di storia dell'Ateneo torinese Lionello Venturi con il quale creò un autentico cenacolo con attori e artisti affermati.

Durante lo svuotamento del castello, dovuto anche a furti e atti di vandalismo, il grande camino del XVII secolo del salone rosso fu venduto al castello di Balzola, proprietà del marchese Ferdinando Pietro Fassati, ultimo del ramo primogenito e delegato del Real Governo d'Italia.

Un bassorilievo in terracotta annerito, probabilmente proveniente dal frontone di un camino del castello di Cereseto, fu acquistato nel 1941 da Guglielmo Fissore, collezionista senese di origini piemontesi per conto dell'ordine religioso torinese. L'antica terracotta dalle dimensioni 120x40x5 cm di spessore con vernice avorio originale fu ripulita dal prof. Longhetto, restauratore torinese. Nel 1950 il collezionista la fece esaminare dal critico ed esperto d'arte prof. Amadore Porcella dei Musei Vaticani, ipotizzando il tipico gusto interpretativo di opere fondamentali della scultura primo rinascimento fiorentino. Nel 2020 la terracotta fu esaminata dalla dott. Debora Angelici della TecnArt S.r.l., studio accademico dell'Università degli Studi di Torino specializzato in diagnostica scientifica per la conservazione e valorizzazione dei beni storico culturali, autentificata con termoluminescenza per la datazione dei reperti.

Il campionamento fu commissionato da Valeria Fissore Borghi, insegnante di Cuneo con vocazione artistica figlia del collezionista Guglielmo trasferitosi a Savigliano per lavoro. L'esito fu entusiasmante: il campionamento misurato nella frattura che attraversava il bassorilievo era compatibile con il periodo storico del XV secolo ipotizzato nel 1950, confermando la dose annua mediamente compresa tra 0.3-0.8 GY per secolo rilevata in Italia Centrale, firmato dal dott. Fulvio Fantino di Torino. Nel 2021 Valeria fece restaurare la frattura con una colla bicomponente dal perito torinese esperto in ceramica antica Roberto Minarini. La Fissore Borghi ha collaborato con il Museo della ceramica di Mondovì e all'attivazione di laboratori artistici. Dal 2004 al 2019 ha partecipato a diverse esposizioni: collezione "Ego Bianchi" nella chiesa di Santa Chiara e nel palazzo della amministrazione provinciale di Cuneo; mostra "Percepire il villaggio" nel comune di Demonte in Valle Stura; "Alchimie" al Filatoio Rosso di Caraglio; "Questione di sguardi" nel palazzo Samone di Cuneo. Nel 2018 ha ricevuto l'attestato di benemerenza in campo artistico dall'Associazione Opera di Principessa di Piemonte. Con la stessa determinazione nel voler soddisfare la curiosità di conoscere la storia dell'antica terracotta appartenuta al padre, Valeria Fissore Borghi, versatile pittrice, grafica e ceramista, ha intrapreso un appassionato percorso sperimentale al fine di superare la raffigurazione fenomenica della realtà contingente dando corpo a visioni interiori astratte. Senza dimenticare le belle tavole, rigorosamente trattate con perizia tecnica, con rappresentazioni figurative reali, esposte nella mostra sull'architettura montana della Valle Stura, organizzata dal comune di Demonte, la sua arte è approdata ad una particolare poetica con sentore d'avanguardia. Attraverso i singolari "Ritratti" dalle sinuose linee di raffinata eco Jugendstil, viene scardinata la mimesi del visibile addentrandosi nel profondo spazio psichico interiore da cui emergono significati nascosti. Suggestionata dalla poetica di Kandinskij allorché si accostò alla antroposofia e all'esoterismo di Rudolf Steiner, Valeria si libera da vincoli tradizionali. Ora sono le sensazioni, non la mente, a suggerire la forma che nasce spontaneamente, come autoesplorazione, dal silenzio del proprio mondo interiore esprimendosi involontariamente attraverso la scrittura automatica libera dal controllo della razionalità.

Armano Luigi Gozzano

Giuliana Romano Bussola