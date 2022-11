La Junior torna sconfitta da Piombino: 96-81

Nel campionato di Serie B nuova sconfitta in Toscana per la Junior, superata dalla Solbat Piombino per 96-81. Nelle file dei rossoblu quattro giocatori hanno chiuso in doppia cifra: Apuzzo (al rientro da un attaccao influenzale) con 16 punti a referto, Staffieri 14, Saladini con 13 come Riva, quest'ultimo in doppia-doppia con l'aggiunta di 10 rimbalzi.