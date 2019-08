PeM, Parole e Musica sul sentiero napoleonico

Venerdì 30 agosto per gli appuntamenti di PeM (Parole e Musica in Monferrato) è la volta della camminata letteraria “Di passi e di respiri”, con Giuseppe Cederna, che prevede la partenza alle ore 19.15 da località Salcido e l’attraversamento anche del territorio di Lu Cuccaro. Ad accompagnare i partecipanti il noto attore di cinema e teatro che durante la passeggiata racconterà la sua grande passione: il viaggio e le storie di viaggio; Giuseppe è nipote della giornalista e scrittrice Camilla Cederna. In occasione dell’appuntamento con Parole e Musica, a San Salvatore è stato riaperto (con la collaborazione del Cai di San Salvatore) un tratto dell’antico sentiero ‘napoleonico’ presente in alcune carte dell’Ottocento e praticato fino a qualche lustro fa.

Parole e Musica proseguirà martedì 3 settembre al Parco della Torre storica (ricordo della II guerra di Indipendenza, ndr) di San Salvatore (ore 21) e avrà come ospite il cantautore napoletano Giovanni Truppi, uno dei personaggi più inventivi della musica italiana, incensato dalla critica e ora anche dal pubblico.

Martedì 10 settembre sarà invece la volta di Marina Rei, artista dalla forte personalità, consacratasi al Festival di Sanremo nel 1996 con il brano ‘Al di là di questi anni” e confermatasi gli ani successivi con l’album ‘Donna’, trainato dal singolo di enorme successo, " Primavera”, con cui Marina Rei vinse il Disco per l’Estate.

Roy Paci, trombettista, compositore e arrangiatore, sarà invece il protagonista della serata di martedì 17 settembre, sempre al parco della torre storica che qualche giorno più tardi, venerdì 20 settembre, accoglierà il mago dell’improvvisazione rap, Ensi. Domenica 22 settembre ci si sposterà a Valenza, all’agriturismo Cascina Nuova (strada per Pavia, 2) per “Outside / Inside” conversazione sull’arte con Maria Luisa Caffarelli e Antonio De Luca, con interventi musicali della cantautrice e pianista Carlot-ta. Venerdì 27 settembre a San salvatore, presso Villa Fortuna (via Santuario, 23), largo all’open day della Fondazione Capellino, promossa allo scopo di promuovere progetti in difesa di cani, gatti e biodiversità, con musica e racconti. Infine giovedì 3 ottobre, epilogo del festival al Centro Comunale di Cultura di Valenza con Francesca Incudine che, fra parole e musica, rievocherà al Sicilia di Camilleri. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

m.c.

-La rassegna è organizzata dai Comuni di San Salvatore Monferrato, Valenza e Lu Cuccaro grazie al contributo delle Fondazioni Crt e Cral, Almo Nature e Fondazione Capellino, con il patrocinio di Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Agenzia Turistica Alexala ed Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato patrimonio Unesco. La kermesse era stata presentata ufficialmente (foto) a a Palazzo Ghilini, sede della Provincia (hanno partecipato i sindaci di San Salvatore, Lu Cuccaro e Valenza, rispettivamente Enrico Beccaria, Gianluca Barbero e Franco Alessio, Flavio Dal Zovo della fondazione Capellino, Enrico Deregibus, direttore artistico, Corrado Tagliabue consigliere provinciale, Riccardo Massola direttore biblioteca Valenza e Pierangelo Rota dell’associazione commercianti sansalvatoresi)