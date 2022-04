Ricette di famiglia

Alle 18 di giovedì’ 5 maggio alla Accademia Filarmonica (palazzo Treville, via Mameli) Maria Teresa Taverna presenta il suo libro “Ricette di famiglia” in conversazione con Silvia Martinotti.

I libri di cucina abbondano e ogni giorno ci sono "professionisti" sui media o sui social che spiegano i segreti di un piatto o le proprietà di un ortaggio o di un frutto.Non è il caso di Maria Teresa: lei non vuole insegnare, desidera solo raccontare, con semplicità, le ricette di famiglia, rievocare gusti e sapori che altro non sono che la testimonianza della tradizione e della cultura del suo territorio, il Monferrato.Le antiche ricette sono lo specchio di un'Italia straordinaria nella sua profonda, e unica, diversità; di un'Italia che ha in comune in tutta la penisola una sola cosa, che l'autrice ben riassume con queste parole: "È il cibo che ci riunisce, che crea convivialità e in questo mondo frenetico ci permette di sederci, di fermarci un attimo e di condividere un momento di serenità con la nostra famiglia, con i nostri amici…"