Domenica 6 marzo, alle ore 17 in Biblioteca (Asti, via Goltieri 3), Maura Maffei presenterà il libro “Quel che abisso tace" (Parallelo45 Edizioni). Si tratta di un romanzo storico che riguarda un fatto della Seconda Guerra mondiale per molti versi ancora sconosciuto: l'affondamento dell'Arandora Star. Avvenne il 2 luglio 1940, al largo delle coste irlandesi e morirono 446 italiani civili, che con la guerra non c'entravano affatto. È un dramma della nostra emigrazione e, purtroppo, il Piemonte (soprattutto Monferrato e Canavese) è la terza regione italiana per numero di vittime. L'autrice stessa è parente di uno degli italiani dell'Arandora Star.