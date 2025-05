American Shitting

Per la Rassegna teatrale Notte Illegale a Spasso"American Shitting" venerdì 16 maggio ore 19.30 Aperitivo - Ore 21.30 Spettacolo alla Serra della Ristorazione Sociale. Viale Milite Ignoto 1/A, Alessandria

Con: Monica Lombardi, Roberta Ponticello, Elisabetta Puppo

Regia: Luigi Di Carluccio

Tecnico luci: Giuseppe Ruggiero

Costumi: Marilena Balachia

Trucco: Alba Ruggiero

Produzione: Illegali – BlogAL

Spettacolo dedicato a Marco Triches

Rassegna Notte Illegale a Spasso con il contributo di FITA PIEMONTE, organizzazione Gli Illegali BlogAL -Compagnia Notte Magica, Compagnia Spasso Carrabile.

Ingresso unico aperitivo + spettacolo 25 euro con prenotazione.

I posti sono limitati e la prenotazione deve essere fatta ai seguenti contatti.

Sito web: www.illegali.it/prenota Tel. 3351340361 anche WhatsApp. E-mail: info@illegali.it

Un raffinato microcosmo sospeso tra ambizione, fragilità e ironia, dove due donne di mondo, forti e disincantate, si confrontano in un serrato duello fatto di parole taglienti, alleanze mutevoli e strategie di sopravvivenza. A far da inconsapevole catalizzatore delle loro tensioni è una cameriera sconclusionata, goffa e ingenua, che diventa il bersaglio e il pretesto attraverso cui si sfogano desideri, frustrazioni e rancori.

In un ambiente chiuso, quasi claustrofobico, le dinamiche di potere si alternano vorticosamente: seduzioni, ricatti, compromessi si intrecciano mentre il fragile equilibrio che regge il loro piccolo mondo viene scosso dall'irrompere di forze esterne. Il linguaggio, brillante e affilato, costruisce un ritmo serrato e spietato, dove l'ironia feroce si mescola a momenti di struggente vulnerabilità.

Nel progressivo sgretolarsi delle ambizioni, qualcuno sarà costretto a rinunciare ai propri sogni di grandezza, adattandosi a una realtà fatta di ordinarietà e di compromessi dolorosi.

La rassegna teatrale "Notte Illegale a Spasso", che si svolgerà ad Alessandria da marzo a settembre 2025, nasce per valorizzare il centro storico attraverso spettacoli diffusi in luoghi non convenzionali. Organizzata con il contributo di FITA Piemonte, coinvolge tre compagnie teatrali locali: Notte Magica, Spasso Carrabile e Gli Illegali – BlogAL. Gli eventi si terranno in spazi urbani suggestivi, trasformando piazze, cortili e librerie in palcoscenici a cielo aperto. L’iniziativa punta a rendere il teatro accessibile a tutti, favorendo la partecipazione della comunità e promuovendo un’esperienza culturale immersiva e innovativa.