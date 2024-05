Monferrato Classic Festival concluso l'abbinamento con Maggiociondolo continua in autonomia l'evento in Sant'Antonio di Cella Monte. Il prossimo concerto MCF sarà quindi a Cella Monte iil 9 giugno alle 17,30 con Stella Canocchi, violino e Dario Callà, pianoforte. Direttore artistico Sabrina Lanzi

Programma:

- R. Schumann, Sonata n.1 Op.105

- J. Brahms, Scherzo dalla Sonata F.A.E.

- C. Franck, Sonata in La maggiore

Stella Canocchi, classe 2000, ha dimostrato sin da bambina la passione per la musica. A 6 anni ha iniziato lo studio del pianoforte e a 9 quello del violino, esibendosi ancora giovanissima come solista, accompagnata dall’Ensemble “Archi della Rosa” nel Concerto in La minore di A. Vivaldi e dall’orchestra “Giovani Archi d’Europa” nell’Estate di A. Vivaldi diretta dal M° Raffaele Napoli.

Ecco riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il 1° Premio assoluto nel 2022 nei concorsi “Concorso internazionale Città di Bracigliano” e “Agimus Francavilla Fontana” ed il 1° Premio assoluto nel 2023 nei concorsi “Premio Mandanici” e “Città di Barletta”.

Formatasi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, dove ha ottenuto la Laurea Magistrale in violino con il massimo dei voli e la lode, nel corso degli anni si è perfezionata nelle scuole di Maestri di rilievo: Ilya Grubert, Eliot Lawson, Marco Fiorini, Massimo Quarta, Adrian Pinzaru, Yair Kless, Felix Ayo, Lewis Kaplan (New York Julliard School) e Marco Fiorentini con il quale dal 2018 ad oggi segue i corsi di perfezionamento presso l’Accademia “AIM” di Roma.

Svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche, in Italia e all’estero. E’ entrata nel 2021 a far parte dell’organico dell’orchestra da camera del Gonfalone di Roma e, nell’estate dello stesso anno, ha vinto la borsa di studio alla ll edizione dell’EOS Festival Internazionale di Musica da Camera di Ventotene ottenendo l’esibizione con i Maestri Alessandro Dejavan e Adrian Pinzaru, oltre ad essere stata ospite in molteplici trasmissioni televisive tra cui “La Barcaccia” di RAI Radio 3 quale vincitrice di prestigiosi concorsi internazionali. In collaborazione con la prestigiosa Associazione Emilia Romagna Festival si è esibita in Germania presso l’Accademia di Alto Perfezionamento Villa Musica Rheinland-Pfalz.

Numerose le esibizioni come solista in orchestre sinfoniche: tra queste, nel corso del 2023, ha eseguito il Concerto di Mozart n.5 KV219 per violino e orchestra con l’orchestra Filarmonica del Mediterraneo diretta dal M° Giuseppe Monopoli, con l’orchestra giovanile europea “Bella Musica” del Mozarteum di Salisburgo diretta dal M° Stefan David Hummel e con la Symphony Orchestra UFBA dello stato federale di Bahia in Brasile diretta dal M° Josè Mauricio Brandao; ha inoltre eseguito il Concerto di Felix Mendelssohn op.64 per violino e orchestra con la Senior Cecilian Orchestra diretta dal M° Matteo Bettinelli.

Dario Callà nasce a Vibo Valentia il 14 settembre del 2001 e inizia gli studi musicali all’età di sette anni presso l’accademia d’arte Musikè, sotto la guida del M° Domenico Pizzi. All’età di 10 anni entra al conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia con il M° Aurelio Pollice, dove, nel luglio 2020, conclude il corso di laurea in pianoforte con 110 e lode. Nell’ottobre 2022 consegue, nella classe del M° Alessandra Torchiani, il biennio specialistico al conservatorio Santa Cecilia con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha seguito corsi di perfezionamento e masterclass con pianisti e maestri di chiara fama, quali Enrico Pace, Leonardo Pierdomenico, Alexander Gadjiev, Aleksandr Malofeev, Piero Rattalino, Alessandro Deljavan, Antonio Ballista, Alessio Bax, Massimo Spada e Ian Bostridge. Frequenta inoltre i corsi avanzati di pianoforte col M° Mario Montore e musica da camera presso Avos Project - scuola internazionale di musica. Partecipa e vince primi, secondi e terzi premi a vari concorsi nazionali ed internazionali. Si esibisce regolarmente come solista e camerista per diversi enti tra cui: IUC Concerti di Roma, Avos Project, l’Associazione A.M.A. Calabria, “Armonie della Magna Graecia”, Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’associazione culturale la “Ghironda”, il “Club della musica” di Porto Sant’Elpidio,(…). Per Avos Project si esibisce come camerista in occasione del Brahms Fest 2022, della serata dedicata a Ian Bostridge e del TakeFive 2023 in cui esegue il quintetto per pianoforte e archi op. 34 di J. Brahms. Inoltre, si è esibito come solista con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia nel concerto K488 di W. A. Mozart e con l’Orchestra sinfonica “V. Galilei” della scuola di musica di Fiesole nel concerto n. 1 di L. van Beethoven. Nel 2022 col percussionista Giuseppe Maiorana fonda il duo pianoforte e percussioni “Hazo” con il quale si esibisce regolarmente. Nel 2021 è stato pubblicato il suo saggio “Viaggio nella musica di Stravinskij” all’interno del primo numero della rivista “Quaderni di Analisi” a cura del M° Domenico Giannetta, edito dal conservatorio F. Torrefranca.

l.a.