Mercoledì, per i Mercatini di Natale

Apertura straordinaria del Museo San Giacomo di Lu nella giornata di mercoledì 8 dicembre in coincidenza con la prima edizione dei Mercatini di Natale organizzata dalla Pro Loco Cuccarese con il patrocinio del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, in collaborazione con la Pro Loco Luese, Beach in Lu, Scatta in collina, Al Pais d’Lu e l’Associazione Circolo San Valerio.

Il museo, normalmente accessibile nei fine settimana, sarà infatti eccezionalmente aperto per l’occasione, per consentire a visitatori e turisti di scoprire la ricchezza del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio attraverso capolavori come “I Canonici di Lu” di Pietro Francesco Guala (1698-1757), celebre ritrattista e frescante attivo nel XVIII secolo, o i dipinti del pittore luese Luigi Onetti (1876-1968), di cui si conservano opere anche presso la Galleria d’Arte Moderna di Torino, la Pinacoteca di Palazzo Mazzetti ad Asti e la Collezione d’Arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Potrà essere riscoperta anche parte della produzione pittorica di Orsola Maddalena Caccia (1596-1676), figlia dell’illustre Guglielmo oltre che raro esempio di artista al femminile di rilievo nel Monferrato gonzaghesco. Non meno degni di nota, nell’ambito del percorso espositivo, anche molti argenti, sculture lignee barocche e tessuti antichi.

Il museo sarà aperto al mattino, dalle 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00.

Ingresso: intero 4 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i titolari delle tessere Abbonamento Musei Piemonte e MoMu. Green Pass obbligatorio.

Per info: tel. 349.4203423. Email: info@museosangiacomo.it

Social: Facebook – Museo San Giacomo Lu Monferrato