Arte e musica a Morsasco

Un pomeriggio dedicato all’arte e alla musica è quello che attende i visitatori e tutti gli appassionati domenica 6 ottobre al castello di Morsasco dalle ore 15.00.

La splendido maniero medievale sarà infatti teatro di uno speciale evento che si inserisce nell’ambito delle attività di BIAS 2020– Biennale Internazionale di Arte contemporanea Sacra e delle Religioni dell’Umanità, del Festival Luoghi Immaginari e di Castelli Aperti.

L’evento nasce a seguito della collaborazione con l’associazione WISH – World International Sicilian Heritage, avviatasi già nel 2016.

La BIAS, Biennale Internazionale di Arte contemporanea Sacra e delle Religioni dell’Umanità, verrà inaugurata ad aprile 2020 a Palermo; da aggiungere che a tutte le edizioni ha partecipato il Museo dei Lumi della Comunità ebraica di Casale.

Nel 2018, oltre 900 artisti hanno concorso e, di questi, 144 sono stati selezionati dalla commissione BIAS per partecipare alla grande kermesse che è stata caratterizzata da molti eventi collaterali: conferenze, concerti, spettacoli teatrali e di danza che hanno coinvolto non solo Palermo ma l’intera Sicilia e molti luoghi del Mediterraneo. Anche il castello di Morsasco, nell’autunno del 2017, ha ospitato l’anteprima della biennale e l’evento verrà replicato domenica per la terza edizione.

Alle 16 sarà tempo di musica con il concerto “Trio d’autore” nell’ambito di Luoghi Immaginari, il festival itinerante della Regione Piemonte diretto da Raffaele Mascolo. A Morsasco si esibiranno Sabrina Gasparin, voce, Gentjan Llukaci, violino e Claudio Ughetti, fisarmonica che eseguiranno musiche della tradizione Klezmer, Russa, Armena ed Ucraina. Il festival propone un ricco calendario di appuntamenti musicali per l’autunno.

Domenica 6 a Morsasco, al termine del concerto, sul piazzale antistante il Castello e nelle storiche Cantine del Castello si potranno ammirare le sculture e istallazioni di Cristiano Alviti e di Rosa Mundi e le opere pittoriche di Loris di Falco nella mostra “The time of the game” a cura del Prof. Guido Birivo; la vernice verrà preceduta dalla presentazione della Biennale da parte dell’ideatrice Chiara Modìca Donà dalle Rose e da uno dei massimi curatori, il prof. Guido Brivio

l.a.