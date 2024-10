Gad Lerner in Filarmonica (pal. Treville)

Gad Lerner ritorna a presentare un libro a Casale Monferrato in un appuntamento collocato all’interno del programma culturale della Fondazione Casale Ebraica ETS e realizzato in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato. In questa sede, domenica 27 ottobre, alle ore 17, il giornalista parlerà del suo nuovo volume Gaza – Odio e Amore per Israele (Feltrinelli Editore) insieme allo storico e filosofo David Assael.

È un appuntamento che conduce i ricordi di molti casalesi ad un anno fa e a un altro evento letterario nelle stesse sale: era il 24 ottobre 2023, quando Gad Lerner, Silvana Mossano e Elio Carmi presentarono ad una folla che aveva riempito ogni angolo di Palazzo Gozzani Treville “Fai che Farlo”, il volume che ripercorreva la vita e il lavoro dell’allora Presidente della Comunità Ebraica monferrina che sarebbe scomparso pochi mesi dopo.

L’argomento presentato domenica sarà molto diverso: nel suo saggio Gad Lerner prende spunto da uno dei più grandi traumi della sua storia recente, il 7 ottobre 2023, per affrontare nodi politici e identitari: “Cosa vuol dire essere ebrei dopo il 7 ottobre? - si domanda Lerner - dopo il fanatismo di Hamas, la guerra di Netanyahu, l’apocalisse che incombe sul Medio Oriente. C’è ancora spazio per la politica? E quale futuro si profila per lo Stato d’Israele, divenuto paladi­no della destra mondiale?

“Israele fu sinonimo di salvezza, - si legge nelle note dell’autore - ma intanto un virus infettava il sio­nismo e snaturava la sua aspirazione messiani­ca, portandola dall’universalismo al tribalismo. Dopo essere stati un focolaio del pensiero criti­co nel mondo occidentale, gli ebrei si sono ritro­vati, per una sorta di rovesciamento paradossa­le, dal lato del dominio. Dopo il Rinascimento, vediamo lo spettro di una guerra civile ebraica?” Lerner sente così di trovarsi davanti ad un interrogativo, personale e non: “Decidere che posizione assumere. Schierarsi in nome del mio vincolo di appartenenza al popolo ebraico, del mio amore, nonostante tutto, per questo Isra­ele che da anni mi appariva prossimo allo sna­turamento? Schierarsi e basta, a costo di tacere, di fronte all’aggressione subita, il cumulo di premonizioni sinistre che pure non giungevano a farmi concepire un tale esito sinistro? Tacere per non espormi all’accusa di tradimento che già in passato mi era stata rivolta e che sapevo mi sarebbe di nuovo toccata?”

Questo libro propone temi, letture, osservazioni utili anche al lettore per affrontare la complessità propria della Guerra in Medio Oriente e che coinvolge tutto il mondo. Una complessità che si deve guardare attentamente perché fondamentale per il presente e per il futuro, che necessità di uno sguardo vivo e capace di comprendere anche le contraddizioni, le paure e le speranze, “l’amore e l’odio”, appunto.

Gad Lerner È nato a Beirut nel 1954 da una famiglia ebraica e a soli tre anni si è dovuto trasfe­rire a Milano. Come giornalista, ha lavorato nelle princi­pali testate italiane da inviato o con ruoli di direzione. Ha ideato e condotto vari pro­grammi d’informazione televisiva alla Rai, La7 e Laeffe. Ha diretto il Tg1. Ora scrive su “Il Fatto Quotidiano” e “Nigri­zia”. Con Feltrinelli ha pubblicato Operai (1988, 2010), Tu sei un bastardo. Contro l’abuso delle identità (2005), Scintille (2009), Concetta. Una storia operaia (2017) L’infedele (2020) e ha curato, insieme a Laura Gnocchi, Noi, Parti­giani. Memoriale della Resistenza italiana (2020).

Davide Assael Nato a Milano nel 1976. Si è laureato in fi­losofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini. Ha poi approfondito i suoi studi teologici a Ginevra, lavorando con Bernard Rordorff. Negli ultimi 15 anni ha affiancato agli studi filosofici, quelli ebraici seguendo le lezioni di Haim Baharier e di altri rabbini. Ha svolto attività di ricerca per diverse fon­dazioni. Attualmente è presidente dell’Associazio­ne Lech Lechà, per una filosofia relazionale, voce della trasmissione di RaiRadio3 Uomini e profeti, editorialista del quotidiano Domani e collaboratore, per le vicende israeliane, della rivista di geopolitica Limes.

IN SINTESI

27 OTTOBRE 2024 Ore 17,00.

In collaborazione con l'Accademia Filarmonica di Casale Monferrato (presidente Serena Monina).

A Palazzo Gozzani Treville, Via Mameli 29, Casale:

'GAZA. ODIO E AMORE PER ISRAELE' di Gad Lerner ( Feltrinelli Editore).

L’autore ne parla con Davide Assae.l

Ingresso Libero