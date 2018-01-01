Bilanci Gruppo CISOM

Tempo di bilanci e di programmazione per il 2026 al Gruppo CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) di Casale Monferrato, che martedì 10 ha ricevuto la visita del Capo Raggruppamento del Piemonte, Pietro Brovarone.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto, utile per fare il punto sullo stato del gruppo casalese e sull’avanzamento del percorso di attuazione del nuovo Statuto, avviato in conseguenza dei passaggi previsti dalla normativa sul Terzo Settore.

La presenza del Capo Raggruppamento ha consentito di approfondire alcune criticità emerse a livello locale e di raccogliere osservazioni e contributi in vista della riunione nazionale del CISOM, in programma a Roma dal 6 all’8 marzo. Un’occasione importante per portare all’attenzione dei livelli centrali le esigenze operative dei gruppi territoriali e per condividere prospettive e linee di sviluppo future.

Nel corso dell’incontro Brovarone ha inoltre annunciato alcuni appuntamenti di rilievo che coinvolgeranno l’intero Raggruppamento piemontese. Tra questi, il tradizionale pellegrinaggio dell’Ordine di Malta al Santuario di Oropa, previsto per il prossimo 13 giugno, e l’organizzazione di un servizio di assistenza, anche questo esteso a tutti i gruppi regionali, che vedrà i volontari impegnati per tutte le domeniche di luglio e agosto presso il sito UNESCO del Santuario del Sacro Monte di Oropa.

Spazio anche al tema dell’integrazione con le realtà del territorio. La Capo gruppo casalese Erika Minato ha ricordato, a questo proposito, l’iniziativa svoltasi pochissime settimane fa al Centro Sportivo Turricola di Terruggia, dove l’Associazione Sportiva Walking Football Casale 2021 ha destinato un contributo al gruppo CISOM casalese. L’evento, inserito nel tradizionale appuntamento invernale per l’assegnazione dei Premi Speciali “Angelo Mello”, si è svolto in un clima di grande fair play, con incontri tra le selezioni over 50 e over 60 di casa e i Devils Borgomanero, oltre all’esibizione delle Angels Borgomanero. Minato ha ringraziato, in particolare, WF Casale, i dirigenti del Turricola, il vicesindaco Luca Novelli e tutti coloro che hanno contribuito a sostenere concretamente i volontari del Gruppo CISOM di Casale Monferrato in tale occasione.

Luca Beccaria