La Novipiù perde in casa contro la JuVi Cremona 66-74

La Ferraroni JuVi Cremona vince al "PalaEnergica Paolo Ferraris" per 66-74 il confronto del turno infrasettimanale di Ognissanti contro la Novipiù Monferrato Basket. I rossoblu di coach Fabio Di Bella, con rotazioni ancora una volta cortissime per gli infortuni di Martinoni e Di Bella, e ancora provati dall'intenso match del turno precedente a Treviglio, ce l'hanno messa tutta lottando tenacemente fino alla fine, ma i 27 punti di Kelly, gli 11 di Pepper e i 10 di Calzavara non sono bastati a ribaltare l'esito della gara.

I rossoblu torneranno in campo domenica 5 novembre a Torino nel derby del Piemonte contro la Reale Mutua.