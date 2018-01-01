Casale Monferrato celebra Luigi Canina

Casale Monferrato celebra Luigi Canina nel 230° dalla nascita con un week end dedicato al grande architetto e archeologo, organizzato dal Comune di Casale Monferrato e dall’associazione Orizzonte Casale – per i 30 anni di attività - in collaborazione con il Parco Archeologico dell’Appia Antica.

L’avvio delle celebrazioni venerdì 10 ottobre alle ore 18 con l’inaugurazione del restauro, ad opera del Comune, della statua di Luigi Canina realizzata dallo scultore Benedetto Cacciatori in piazza S. Stefano, con presentazione di un saggio del professore Dionigi Roggero e con la lettura di discorsi elogiativi del 1864 acura di un allievo dell’Istituto Superiore Leardi.

Sabato 11 ottobre alle ore 10 al Castello del Monferrato si tiene il Convegno “Luigi Canina e la Via Appia.L’Architetto Europeo e la Via Patrimonio dell’Umanità” .

Rconosciuto dall’Ordine degli Architetti di Alessandria e altre province per l’ottenimento di crediti formativi professionali - sarà l’occasione per approfondire la figura e l’opera di Canina, cogliendone in particolare gli elementi di attualità.

L’architetto Antonella Perin, presidente dell’Associazione Arte e Storia tratterà l’aspetto dell’Architetto tra Roma e l’Europa. Personaggio di rilievo internazionale, Canina fu una figura centrale nel panorama culturale del XIX secolo.

Il direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, architetto Simone Quilici, nominato a luglio 2025 direttore del Parco del Colosseo, illustrerà l’opera dell’Archeologo. L’Appia Antica deve molto a Luigi Canina. La sua opera di sistemazione sul posto dei reperti degli antichi monumenti ha creato le premesse perché essa potesse essere preservata e valorizzata, tanto da essere proclamata Patrimonio dell’Umanità il 27 luglio 2024 e poter prevedere ancora ulteriori sviluppi.

Bruna Curato, bibliotecaria della Biblioteca del Seminario Vescovile, e Luigi Mantovani, responsabile della Biblioteca Civica “G. Canna” e dell’Archivio Storico Co munale, proporranno “Documenti e Opere di Luigi Canina negli Istituti culturali casalesi”. Canina va ricordato infattianche per la sua imponente attività di studioso dei monumenti antichi e per la vasta pubblicazione di monumentali volumi sull’architettura antica, di cui egli fu autore, incisore, tipografo ed editore. Si tratta di autentiche opere d’arte, delle quali sono presenti copie originali sia nella Biblioteca del Seminario che nella Biblioteca Civica “G. Canna”.

Luigi Mantovani tratterà anche della documentazione relativa alla famiglia Canina presente nell’Archivio Storico Comunale.

Infine Maria Elena Pertusati proporrà un ritratto poco conosciuto del personaggio con l’esame di scritti personali e documenti tratti in particolare dall’Archivio del Castello di Alnwick in

Inghilterra, illustrando il suo rapporto con gli architetti britannici e con Lord Algernon, IV Duca di

Northumberland, con cui Canina ebbe una lunga corrispondenza.

Una Mostra, aperta parallelamente al Convegno nella Sala Marescalchi e che proseguirà fino al 2 novembre,

completerà con immagini e testimonianze, in parte inedite, un profilo innovativo del personaggio.

La Mostra evidenzierà due elementi di contemporaneità dell’attività di Canina. Una visione sul lavoro di

creazione del “museo a cielo aperto” della Via Appia sarà offerta dalle immagini fotografiche storiche

dell’allestimento sul posto dei reperti archeologici dei monumenti, accompagnate da scatti recenti, fornite dal

Parco Archeologico dell’Appia Antica. La seconda prospettiva sarà fornita dalle testimonianze dei suoi

rapporti con l’ambiente degli architetti britannici e con il Duca di Northumberland, con l’esposizione per la

prima volta di copie di alcune lettere provenienti dall’Archivio inglese.

Sarà in esposizione anche una panoramica dei lavori su Luigi Canina prodotti dagli studenti a seguito degli

interventi divulgativi di Orizzonte Casale nelle Scuole.

Una specifica sezione sarà dedicata ad Orizzonte Casale per l’anniversario dei 30 anni della sua costituzione,

con immagini e testimonianze dell’attività e delle collaborazioni con il Comune, gli Enti del territorio, e con

gli Istituti scolastici per promuovere la conoscenza del patrimonio storico artistico locale, rivolgendosi anche

alle nuove generazioni.

Una passeggiata a cura di Orizzonte Casale, in collaborazione con il Comune per l’iniziativa “Casale Città

Aperta”, nel pomeriggio di domenica 12 ottobre proporrà ai visitatori un percorso lungo i luoghi legati a

Luigi Canina a Casale Monferrato.

L’iniziativa si avvale del contributo dell’Associazione Casalese Arte e Storia, dell’Istituto Superiore

Leardi, del Museo Civico, della Biblioteca Civica “G. Canna” e della Biblioteca del Seminario

Vescovile.

L’evento ha il Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Diocesi di

Casale Monferrato.

Per informazioni:

Orizzonte Casale

orizzontecasale@comune.casalemonferrato.al.it

www.orizzontecasale.it

Orizzonte Casale, organizzazione di volontariato, costituitasi nel 1995, opera in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale per la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico, storico, culturale

della Città di Casale e del Monferrato.