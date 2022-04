Sacra Sindone a Cerrina

Il Circolo i Marchesi del Monferrato prosegue l'attività con incontri volti a far conoscere sotto diverse sfumature il nostro territorio, con argomenti che passano dal Sacro alla Storia.

Nel dettaglio il programma:

- VENERDÌ 6 MAGGIO 2022, ORE 21.00 – SALONE PARROCCHIALE DI CERRINA MONFERRATO



sarà trattato l'argomento de "La Sacra Sindone tra storia e scienza" ed entrambi i relatori, con rigore storico e scientifico, tracceranno un coinvolgente excursus sull’affascinante ma difficile tematica della Sacra Sindoneattraverso i secoli, risultante dall’attento esame, lettura e confronto critico di numerosi documenti.

A conclusione della serata, un’esibizione canora del Coro parrocchiale di Cerrina.

Relatori Pio Pannone e Antonella Festini.Introduce Marco Magrita. Intervento musicale a fine serata del coro parrocchiale di Cerrina



- SABATO 7 MAGGIO 2022, ORE 17.00 –SEDE DE “LA NUOVA PROLOCO OTTIGLIESE”