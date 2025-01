La Novipiù chiude il girone di andata con la vittoria contro Ragusa: 76-61

Terza vittoria consecutiva per la Novipiù Monferrato che inizia il nuovo anno imponendosi in casa con il punteggio di 76-61 sulla Virtus Ragusa nell'ultimo impegno del girone di andata. Contro una formazione molto giovane, che chiude attualmente la classifica del girone con soli tre punti all'attivo, i rossoblu hanno faticato a prendere in mano la partita chiudendo la prima metà della gara avanti di soli cinque punti: 38-33. Dopo l'intervallo lungo, però, Pepper e Martinon hanno preso per mano la squadra che ha allungato il passo portandosi sul +11 e arrivando alla terza sirena sul 67-48. Nell'ultima frazione di gioco i rossoblu hanno controllato il risultato chiudendo in vantaggio senza difficoltà: 76-61. Capitan Martinoni il miglior realizzatore della Novipiù con 20 punti (e 9 rimbalzi catturati), seguito da Pepper con 19 e Rupil con 11.

Prossimo impegno per i rossoblu domenica 12 gennaio in trasferta in Veneto contro la Rucker San Vendemiano.