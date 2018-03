Catalogo Stat Viaggi 2018

E' in distribuzione presso tutte le agenzie del Gruppo il nuovo catalogo Stat Viaggi 2018. Chi lo conosce sa che è molto di più di un semplice elenco di località e prezzi. Nel Monferrato, dove il Gruppo Stat è nato 99 anni fa, il catalogo è in tutte le case; quasi come un atlante geografico, ma nel tempo è diventato un vero travel book da collezionare in tutte le località toccate dal Gruppo come Alessandria – Vercelli – Asti – Biella – Novara – Genova – Savona – Pavia e Torino.

Questo perché negli anni il volume ha cominciato a rispecchiare un'offerta sempre più ampia: del resto l'idea di fare una gita breve o un lungo tour usando il pullman come vettore, ormai piace a tutti, giovani compresi, per praticità e convenienza. Il risultato è che ormai il catalogo è un piccolo libro di oltre 150 pagine che diventa anche un'utile analisi sulle ultime tendenze delle vacanze.

L'edizione del 2018 segna un nuovo record: i viaggio programmati toccano infatti 164, di cui 60 sono i famosi “mercatini di capodanno” che coinvolgono a ogni ponte dell'immacolata circa un migliaio di persone. L'anno scorso furono 152 e di questi se ne realizzarono ben 121, una media altissima del 79% che corrisponde a 13.043 persone portate in vacanza.

A ai tour poi si aggiungono i viaggi in giornata che quest'anno saranno ben 170, anche qui un aumento rispetto al 2017 dove erano 154

Dove si va? Beh praticamente dovunque ci sia una strada e un distributore di carburante. Anche se magari c'è un Oceano di mezzo. Da qualche tempo infatti il catalogo contiene viaggi top (non nel prezzo però) che abbinano angoli esotici con escursioni a 4 ruote. Qualche esempio tra i 47 viaggio completamente nuovi c'è ne uno dedicato alla West Cost degli Stati Uniti, un altro per gli Emirati Arabi/Dubai a Pasqua (già stato confermato con 30 persone).

Una volta il viaggio fino a Capo Nord era la classica avventura da fare in auto dopo la maturità, oggi potete percorrere quella strada in 17 giorni, godendovi il paesaggio in pullman. Sempre tra le novità del 2018 segnaliamo il tour dell'Irlanda, quello dei “fiumi di vino” che spazia dalla Valle della Mosella a quella del Reno e, restando in Italia, i tesori tutti da scoprire della Ciociaria, un tour nelle località tra Romagna Marche, un immersione nell'Etruria, un itinerario speciale “Benvenuti al SUD” con angoli ancora poco toccati dal turismo di massa in Cilento,Molise e Basilicata. Altre novità sono il Gran Tour della Sicilia che quest'anno ha la possibilità di abbinare la visita delle Isole Eolie o quella delle Isole Egadi. Infine il Gran Tour della Corsica il Gran Tour della Francia di 9 giorni

Altri 42 itinerari in catalogo sono stati sensibilmente modificati per rispondere ad esigenze espresse dai clienti o a straordinarie opportunità: ad esempio Gran Tour dell’Algarve, abbinato al Gran Tour del Portogallo.

Tra gli itinerari di un giorno segnaliamo EuroFlora che si terrà da fine aprile a Genova. Qui, come è tradizione, sarà istituito anche un collegamento permanente tra le città “Stat” e la fiera.

Per chi non riuscisse a passare in Agenzia, o volesse consultarlo rapidamente nessun problema: Stat Viaggi ne ha realizzato una versione perfettamente sfogliabile on-line sul sito HYPERLINK "http://www.statviaggi.it/"

