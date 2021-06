Il Festival “Echos 2021. I Luoghi e la Musica” continua con due appuntamenti che vedranno protagonisti musicisti provenienti da Spagna e Francia.

Sabato 5 giugno alle 17.30, nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Casal Cermelli (frazione di Portanova), suonerà il duo pianistico formato da Antonio Soria e da Claudia Sevilla (foto); domenica 6 nella Chiesa dei Santi Maria e Siro a Sale, sempre alle 17.30, toccherà al violinista Francis Duroy e al pianista Pierre-Laurent Boucharlat. I posti sono esauriti per entrambe i concerti ma c’è una lista d’attesa in caso di rinunce.

Antonio Soria si è segnalato alla critica internazionale per la prima registrazione al mondo (in 16 CD) dell'integrale delle opere per pianoforte di Joaquín Turina; definita da Alicia de Larrocha "un’integrale storica", quest'opera ha ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti. Si esibisce in tutto il mondo come solista e con numerose orchestre tra le quali l'Orchestra da Camera del Cremlino di Mosca, l'Orchestra Leos Janaceck e l'Orchestra da Camera dei Solisti di Sofia. Le riviste Audioclassic, Rhythm e CD Compact gli hanno dedicato la loro copertina e la critica internazionale lo ha presentato come "un grande continuatore di glorie della tastiera come Iturbi e De Larrocha". Claudia Sevilla ha debuttato all'età di cinque anni e ha studiato in Spagna e a Parigi presso l'École Normale Supérieure de Musique. Ha suonato in duo con Antonio Soria in Belgio, Italia e Spagna e recentemente ha eseguito il Concerto K. 488 di Mozart con gli "Ori gai de Paris". Ha interpretato la "Sacra della primavera" di Stravinskij e "Il Bolero" di Ravel con il pianista Jacques Comby in una messa in scena con danza e percussioni.

Per Echos i due musicisti hanno preparato un programma dal titolo “Viaggio dell’anima, da Bach a Ravel”, un percorso a venti dita che attraversa due secoli con opere di Bach, Beethoven, Rimskij- Korsakov, Rachmaninov, Turina e Ravel.

Altrettanto interessante il programma del concerto a Sale del giorno successivo dove i due musicisti francesi si esibiranno sia in veste di solisti (Sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven per Boucharlat e Sonata n. 3 di Ysaye per Duroy) che come duo (Sonata “Primavera” di Beethoven e Sonata n. 1 di Schumann). In occasione del concerto, l'Associazione Amici di Santa Maria di Sale curerà una visita guidata gratuita della chiesa per piccoli gruppi distanziati con inizio alle 16.30.

Francis Duroy nel 1986 è nominato solista dell'Orchestra dell'Opéra National de Lyon (sotto la direzione di John Eliot Gardiner e Kent Nagano) e, in seguito, violino solista dell'Orchestre National de Lyon. È invitato a esibirsi come solista negli Stati Uniti (Carnegie Hall a New York), Corea, Giappone (NHK Hall di Osaka), in tutta Europa e nei principali festival francesi al fianco di musicisti del calibro di Maurice André, Lyda Chen-Argerich, Patrice Fontanarosa, Kyril Rodin e Bruno Rigutto. ...

. Pierre-Laurent Boucharlat ha suonato il suo primo concerto con orchestra all'età di 13 anni e ha tenuto il suo primo recital a 15. Vincitore di Concorsi Pianistici internazionali (Spedidam, Darius Milhaud), inizia un’importante carriera concertistica in Francia e all’estero. Si è esibito nei principali paesi europei, in Asia e in America. Sue registrazioni e concerti dal vivo sono trasmessi in Francia per France Télévision (France2 e France3), da France Musique e anche all'estero (Televisione russa, catalana, italiana, polacca, ecc.). Nel 2000 la sua registrazione live dei 24 Studi di Chopin, allegata alla rivista “Piano le Magazine”,

ha ottenuto unanimi consensi da parte della critica. Successivamente ha inciso altri sette CD.

Echos 2021, direttore Sergio Marchegiani, è realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRAL e, per questi due concerti, con il Comuni di Casal Cermelli e Sale. I concerti di Echos 2021 sono tutti a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria del posto (misure anti Covid-19). Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.