Per il Viotti Festival alle 19 di sabato 27 al Museo Leone di Vercelli concerto di Damiele Sabatini, violino e Simone Rugani, pianoforte.

Il Duo Sabatini-Rugani , formato da Daniele Sabatini (violino) e Simone Rugani (pianoforte), attivo dal 2013, si è esibito in contesti internazionali quali Edsberg Slott a Stoccolma, ORF Radiokulturhaus a Vienna, Edinburgh Society of Musicians, Archdiocese of Glasgow, Palazzo dei Granduchi di Lituania a Vilnius e a New York presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò (NYU), l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale di Lituania. In Italia ha suonato in sedi prestigiose come la Sala dei Giganti di Padova, il Teatro Argentina e l’Oratorio del Gonfalone a Roma, l’Ateneo Veneto di Venezia e il Teatro Comunale di Ferrara, collaborando con Roma Tre Orchestra, MusicaInsieme Bologna, Divertimento Ensemble, Torino Chamber Music Festival e Asiago Festival. Con l’Orchestra Roma Sinfonietta, diretto da Sieva Borzak, ha interpretato il doppio concerto di Mendelssohn. Il Duo si dedica alla riscoperta di repertori poco esplorati, in particolare della musica italiana del Novecento (Busoni, Castiglioni, Finzi, Contilli, Omizzolo) e internazionale (Schnittke, Kagel, Sciarrino). Ha ottenuto numerosi premi, tra cui il primo al “Città di Pesaro”, il Premio Giovanni Guglielmo, il “Gottfried von Einem” (ISA) e il “Boris Christoff”, oltre a secondi premi (I non assegnato) ai concorsi Stasys Vainiunas e “Francesco Cilea”. Formatisi con Marco Fiorentini, Laura Pietrocini e Roberto Galletto, si sono perfezionati con docenti di fama internazionale afferenti all’ambiente ECMA. Hanno conseguito il diploma specialistico in musica da camera con il massimo dei voti, lode e menzione al Conservatorio Santa Cecilia, e il diploma di Alto perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia con lode sotto la guida di Ivan Rabaglia.