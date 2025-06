Settimana del Benessere...

"Musica e cura di Sé", "Stress e autoregolazione emotiva", "Relazione nel gruppo attraverso il suono", "Il Perfezionismo: risorsa o limite?"... Sono solo alcuni esempi degli argomenti di grande interesse che saranno approfonditi durante la "Settimana del Benessere Psicofisico attraverso la musica" che si svolgerà nella sede del Conservatorio “A. Vivaldi” via Parma, 1 - Alessandria da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio.

La manifestazione molto innovativa, dedicata in particolare ai giovani studenti ma anche a tutta la popolazione, all'arte e alla cura di sé, è stata presentata oggi alle 11 presso la sala Giunta del Comune di Alessandria. Presenti come relatrici alla Conferenza Stampa, la dottoressa Irene Angela Molina, assessore alla Pubblica Istruzione e Università, e la dottoressa Vittoria Oneto, assessore alle politiche giovanili, che hanno rimarcato la bella opportunità per la città di Alessandria di ospitare questa iniziativa. A seguire la professoressa Maria Teresa Pasero, presidente del Conservatorio "A. Vivaldi", ha puntualizzato la centralità degli studenti e del loro benessere all'interno dell'Istituzione; mentre i professori Giovanni Albini, responsabile scientifico del progetto nazionale Health Mode On per la sede di Alessandria, e Marzia Zingarelli, docente e referente dei corsi di musicoterapia e responsabile del team che ha progettato buona parte dell'evento, hanno raccontato la settimana di eventi più nel dettaglio, dando lettura anche di un intervento sul merito del progetto scritto dal professor Fabrizio Faggiano dell'Università del Piemonte Orientale. A concludere la presentazione è stata la psichiatra e psicoanalista Patrizia Santinon referente dell'Azienda Ospedaliera e Universitaria di Alessandria, che da tempo collabora con la Scuola di Musicoterapia del "Vivaldi", che ha ribadito la comune sensibilità estetica tra percorso artistico e piscoanalitico e la funzionalità quindi del connubio musica e benessere psicofisico

Entrando maggiormente nel dettaglio, la "Settimana del Benessere Psicofisico attraverso la musica" rientra tra le iniziative del progetto “Health on Campus: ricerca e modelli multidisciplinari integrati di promozione del benessere psicofisico nella popolazione universitaria (Health Mode On)” che è stato selezionato nell’ambito dell’avviso PRO-BEN del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), per la concessione di finanziamenti volti alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto del disagio psicologico ed emotivo tra gli studenti. Il progetto Health Mode On è coordinato dall’Università di Pavia e coinvolge l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università degli Studi di Udine, l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Università del Piemonte Orientale, e i Conservatori di Alessandria, Livorno e Milano.

La Settimana del Benessere Psicofisico attraverso la Musica è patrocinata dal Dipartimento di Attività Integrate Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Alessandria e da ASL AL e consisterà in una kermesse ininterrotta di eventi aperti e gratuiti per tutti, giornalieri e serali, dedicati alle tematiche del benessere (counseling, musicoterapia, ritmica Dalcroze, psicofonia, movimento creativo…), articolati in tre percorsi distinti per tipologia di destinatari, contrassegnati da diversi colori. Il primo intitolato “Arcipelaghi, non isole”, è rivolto alla popolazione studentesca dei conservatori e delle Università. Il secondo, intitolato “Crescita, non competizione”, è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Il terzo, intitolato “Scelte, non obblighi”, è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e confrontarsi con tematiche di grande rilevanza.

Di particolare richiamo i grandi eventi serali, che vedranno come ospiti l’artista Simona Molinari, voce di spicco nel panorama jazz-pop italiano e internazionale, e Daniela Scotto di Fasano, figura di riferimento nel panorama psicoanalitico italiano per la sua attività focalizzata sul disagio giovanile. Infine, è da sottolineare la proposta di un’attività di co-creazione di un’opera artistica condivisa — un grande Mandala di sale — guidata dalla professoressa Tiziana Tacconi, arteterapeuta e già docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Tutti gli eventi sono gratuiti e prenotabili direttamente dal calendario esposto sul sito del "Vivaldi" all'indirizzo:

https://www.conservatoriovivaldi.it/settimanadelbenessere/

Un grande valore aggiunto che distingue la "Settimana del Benessere Psicofisico attraverso la Musica" del "Vivaldi" da altre manifestazioni sul benessere a carattere olistico è l'originalità dei temi abbinata alla seria preparazione dei team di esperti che l'ha progettata, ovvero le professoresse Mariagrazia Baroni e Marzia Zingarelli, Cecilia Ricaldone psicologa e Nicola Barbero musicoterapeuta — con la responsabilità scientifica del professor Giovanni Albini.

Particolarmente interessante anche l'esperienza dei professionisti selezionati per condurre i vari laboratori ovvero, oltre ai già citati, Nicola Barbero, che condurrà workshop di Musicoterapia e improvvisazione, e alla psicologa Cecilia Ricaldone, che condurrà i Counseling; il pubblico potrà partecipare ai workshop tenuti da Sara Leo, docente di ritmica Dalcroze, (il metodo di educazione musicale inventato da Emile Jaques Dalcroze (1865-1950) che consiste nel mettere in relazione i movimenti naturali del corpo, il linguaggio musicale e le facoltà di immaginazione e di riflessione); oppure sperimentare i workshop di musicoterapia vocale di Elide Scarlata, musicoterapeuta a indirizzo psicofonetico (la Psicofonia è una disciplina sviluppata da Marie-Louise Aucher, cantante e insegnante di canto, che scoprì una connessione tra suoni e corpo umano. Si concentra sull'uso della voce per migliorare il benessere, armonizzando i diversi piani dell'essere umano). Infine ogni giorno ci saranno laboratori musicali per bambini da 6 a 10 anni tenuti dalle didatte della musica Maria Cristina Nosenzo e Claudia Murachelli.

Nella foto da sinistra: Giovanni Albini, Maria Teresa Pasero, Vittoria Oneto, Irene Angela Molina, Marzia Zingarelli, Patrizia Santinon e Cecilia Ricaldone e Nicola Barbero (tra gli esperti conduttori de la Settimana del Benessere)