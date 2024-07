XLV Stagione di concerti sugli organi storici

Mercoledì 10 luglio alle ore 20.30 per la XLV Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria la nota organista DANIELA SCAVIO terrà nella chiesa parrocchiale di Arquata Scrivia un concerto dedicato alla memoria del parroco don Lino Piccinini, mancato improvvisamente proprio il 10 luglio 2023.

Il programma, assai vario ed eterogeneo, va dal primo Seicento di Samuel Scheidt fino al Novecento passando per Pasquini, Bach, Alessandro Marcello con il celeberrimo Adagio dal Concerto per oboe, Mozart di cui sarà eseguita la trascrizione organistica di "Lacrimosa" dal requiem Kw 626 , Brahms e Franck.

L'ingresso è libero. La manifestazione è sostenuta dalle Fondazioni CRT e CRAL, dal Gruppo Amag e dal Comune di Alessandria e gode del patrocinio di Regione, Provincia, Conservatorio e Club Unesco di Alessandria.



Programma

Samuel Scheidt: Vater unser im Hommelreich VI Versus

((1587-1654)

Bernardo Pasquini: Toccata in Sol minore

(1637-1710)

J.S. Bach: Wer nur del lieben Gott lässt walten BWV 691 e BWV 690

(1685-1750) Adagio BWV 974 (dal concerto di A.Marcello )

Domenico Zipoli: Due versetti

(1688-1726) Toccata all’elevatione in Fa

W.A. Mozart: Lacrimosa dal requiem Kw 626 (trascrizione per organo)

(1756-1791)

Johannes Brahms: due Preludi-corali dall'op. 122

(1833-1897) “O Gott, du frommer Gott “

“Es ist ein Ros' entsprungen”

G.M. Pelazza: Suonata n.8

(1847-1936)

Giacomo Pedemonte: Elegia

(1894-1963)

Cesar Franck: Sortie en Ré Majeur

(1822-1890)

Daniela Scavio ha compiuto gli studi presso il Conservatorio «Antonio Vivaldi» di Alessandria, conseguendo i diplomi in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica, e la laurea di secondo livello in Organo Concertistico, sotto la guida di Letizia Romiti. Consegue inoltre il corso triennale di formazione in Musicoterapia, frequentando corsi pedagogici dedicati al trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) tramite le attività musicali.

Ha frequentato corsi di Didattica Musicale sul Metodo Orff e di Propedeutica e Direzione corale presso la Società Italiana di Educazione Musicale.

Ha studiato clavicembalo con Andrea Coen e Francesca Lanfranco ed ha seguito corsi di perfezionamento in vari ambiti, con Giovanni Acciai, Luigi Ferdinando Tagliavini, Gustav Leohnardt, Bob Van Asperen, Christopher Kent.

Viene invitata ad esibirsi in varie rassegne concertistiche, quali «Stagione Internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria”,

«Scatola Sonora»,«La Musica e il Sacro», «Festival Internazionale d’Organo» di Aosta, «Mozart Nacht und Tag», «Organalia» di Torino, «Festival Organistico Internazionale» di Rapallo,«Antichi Organi » Piacenza.

È autrice di musiche originali per documentari naturalistici e storici promossi dalle Regioni Piemonte e Liguria.

Ha partecipato in qualità di assistente di produzione e di organista aggiunto alla produzione discograficaOpere Sacre del compositore Pellegrino Santucci (TC.921980 – Ed. Tactus, Bologna, 2017).

Ha partecipato al progetto “Vivaldi93” ideato da Mono Guitar di Roma dando il proprio contributo suonando la parte solistica del concerto per liuto, due violini e basso continuo di Antonio Vivaldi RV 93 partecipando insieme ad altri 30 artisti di tutto il mondo.

Insegna pianoforte presso Istituti comprensivi ad indirizzo musicale e Licei musicali in Piemonte.