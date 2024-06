Valenza: Tendenze – Progetti, sperimentazione e innovazione

Inaugurerà giovedì 27 giugno alle ore 18.00 a Valenza la mostra Tendenze – Progetti, sperimentazione e innovazione, a cura del Centro Comunale di Cultura.

L’iniziativa è la seconda mostra ospitata presso lo spazio del Centro Espositivo dell’arte Orafa Valenzana, inaugurato lo scorso 16 maggio 2024 in occasione della Valenza Jewellry Week 2024.

Il Centro vuole essere il luogo identitario e rappresentativo dell’illustre tradizione orafa valenzana e del valore storico-artistico e culturale che essa porta con sé, proponendo iniziative espositive sia di carattere storico sia volte alla ricerca e all’innovazione.

Alla mostra Tendenze, realizzata grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con la collaborazione della Fondazione Mani Intelligenti, hanno aderito, con progetti legati al loro specifico percorso didattico e formativo, la Direzione Didattica Valenza, l’IC “Paolo e Rita Borsellino”, la scuola orafa FOR.AL “Vincenzo Melchiorre”, l’IIS “Benvenuto Cellini” e ITS GEM.

Con questa iniziativa si è voluto porre il focus sulla contemporaneità, sulla creatività e sull’estro dei giovani talenti che si stanno formando presso le scuole valenzane.

“Il saper fare” e il “saper immaginare” sono stati i criteri guida per la selezione delle creazioni orafe proposte in mostra, creazioni che sono il frutto di una ricerca improntata alla qualità, alla sperimentazione e all’innovazione.

Il “saper fare” rappresenta, anche, parte di quel patrimonio immateriale che fa del distretto orafo valenzano uno dei più rinomati del mondo e del Made in Valenza un simbolo di assoluta qualità. Per Valenza, inoltre, il “saper fare” è anche principio guida della sua sostenibilità basata sul passaggio dei saperi tra le generazioni. Proprio in virtù di questo aspetto peculiare la mostra intende valorizzare il patrimonio di saperi e le competenze che i Maestri orafi tramandano ai giovani talenti che vengono formati nelle scuole attive nel distretto valenzano.

Combinando presente e passato, in mostra sono esposti anche alcuni lavori progettati nell’anno scolastico 2016/2017 dagli, allora, allievi del corso di Discipline Progettuali Design del Liceo Artistico “Carlo Carrà” ispirati alle opere di Giacomo Puccini. I lavori erano stati presentati al concorso Arte e Formazione indetto dal Comune di Jesi. I progetti e alcune demi parure, oggi parte delle raccolte dell’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa, sono stati selezionati in occasione della mostra Tendenze sia per il loro alto livello di inventiva e di eleganza nel design, sia come omaggio al genio di Puccini di cui ricorre nel 2024 il centenario.

“Il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana vuole essere un luogo vivo e attrattivo finalizzato alla promozione di iniziative culturali dedicate alla nostra prestigiosa tradizione orafa. Oltre alle sezioni permanenti dedicate alla gemmologia e alle collezioni di grafica inaugurate a maggio, è intenzione dell’Amministrazione animare lo spazio con iniziative espositive temporanee sia di natura storica che di sperimentazione e ricerca sul tema del gioiello. La mostraTendenze si pone in continuità con la Valenza Jewelry Week che ha posto l’accento sul valore del “saper fare” come patrimonio inestimabile da tramandare e preservare anche tra le giovani generazioni” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

La mostra sarà aperta e visitabile, con le sezioni permanenti dedicate alla gemmologia e alla grafica, con il seguente orario:

martedì 10.30-12.30/15.30-18.00

giovedì 9.00-12.30/15.30-18.00

sabato 9.00-12.00

A luglio, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giacomo, saranno previste aperture serali straordinarie con visite guidate.

Sarà inoltre possibile effettuare visite su prenotazione contattando il Centro Comunale di Cultura: biblioteca@comune.valenza.al.it / 0131 949286.