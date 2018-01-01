Alessandria Barocca e non solo

Sarà il pianoforte a quattro mani, con la sua particolare dimensione sonora e spettacolare, il protagonista del prossimo appuntamento del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo...”.

Sabato 26 settembre, alle ore 21, la Sala S.M.S. di San Sebastiano Curone ospiterà il concerto “IN BIANCO E NERO”, affidato al Duo Costa-Demicheli, formato dai pianisti Matteo Costa e Daniela Demicheli (foto).

Da anni i due musicisti coltivano il repertorio per pianoforte a quattro mani con una particolare sintonia interpretativa, frutto di un'affinità musicale consolidata nel tempo. Una formazione in cui il virtuosismo non è mai fine a sé stesso, ma diventa strumento di ascolto e di dialogo, permettendo ai due pianisti di affrontare repertori diversi con una voce comune, ricca di sfumature e di energia.

È proprio questa particolare intesa musicale a guidare la scelta di un programma che mette a confronto tre mondi sonori molto diversi. Il titolo “In Bianco e Nero” richiama naturalmente i tasti del pianoforte, ma suggerisce anche il gioco di contrasti e di atmosfere che attraversa la serata: dalla profondità romantica di Schubert alla modernità di Gershwin, fino alla vivacità ritmica e all'ironia di Milhaud.

Ad aprire il concerto sarà Franz Schubert con la celebre Fantasia in fa minore D 940, una delle pagine più intense e rappresentative della letteratura per pianoforte a quattro mani. Composta nel 1828, negli ultimi mesi della vita del musicista, la Fantasia alterna momenti di lirismo, inquietudine e grande forza drammatica, in una scrittura nella quale le due parti pianistiche si intrecciano in un dialogo continuo.

Dal cuore del Romanticismo il programma si sposterà quindi al Novecento americano con la Rhapsody in Blue di George Gershwin, pagina emblematica del rapporto fra musica colta e linguaggi popolari, fra tradizione sinfonica, jazz e atmosfera metropolitana.

A chiudere la serata sarà Darius Milhaud con Le bœuf sur le toit op. 58, composizione vivace e ironica, ispirata a ritmi e melodie sudamericane e caratterizzata da una scrittura fortemente ritmica e originale.

Tre compositori molto diversi tra loro, dunque, per un concerto costruito sul contrasto e sul dialogo: dalla profondità espressiva di Schubert alla modernità di Gershwin, fino alla vivacità ritmica e all'ironia di Milhaud.

Con questo appuntamento il Festival conferma una delle caratteristiche che ne hanno accompagnato il percorso: accanto alla valorizzazione del repertorio antico e barocco, “Alessandria Barocca e non solo...” propone un percorso musicale più ampio, che attraversa il repertorio cameristico e arriva fino al Novecento, mettendo in dialogo linguaggi e sensibilità differenti.

La scelta di San Sebastiano Curone si inserisce inoltre nella volontà della manifestazione di portare la musica dal vivo anche in centri e luoghi del territorio normalmente lontani dai principali circuiti concertistici, creando occasioni di incontro tra pubblico, artisti e comunità locali.



Il Concerto, realizzato in collaborazione con la Pro loco di Montacuto, è ad Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni:

347 086 7632

alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com



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La XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo...”, promossa dall’Associazione Pantheon ETS, si realizza con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Alessandria, delle Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato e dei Comuni di San Sebastiano Curone, Montacuto, Oviglio, Ponzano Monf.to.

Il Festival è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Fondazione CRT, dalla Città di Alessandria, dalla Diocesi di Tortona e dal Consiglio Regionale del Piemonte.

La manifestazione è realizzata inoltre grazie alla collaborazione di istituzioni culturali, enti territoriali, associazioni e realtà del territorio, tra cui il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme, oltre ai numerosi soggetti che, nelle diverse sedi coinvolte, contribuiscono alla realizzazione dei singoli appuntamenti e alla diffusione del progetto culturale del Festival.

























