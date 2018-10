L’esilio della Luce di Lalike

Domenica 7 ottobre la Comunità Ebraica di Casale Monferrato ospita ben due incontri nell’ambito di stagione culturale che si prospetta molto intensa nelle prossime settimane in concomitanza con la giornata XIX Europea della cultura ebraica.

Si comincia alle ore 11 in Sala Carmi con l'inaugurazione della mostra L’esilio della Luce di Lalike, Opera pittorica realizzata con mixed media di Laura Fonovich, e curata da Marco Tagliafierro. L’autrice ne parla con Luigi Mantovani, responsabile dell'archivio storico di Casale Monferrato.

Ancora una volta gli spazi di Vicolo Salomone Olper ospitano quindi un'opera dedicata alla luce, tema centrale nell'ebraismo e in tutte quelle culture che vedono la luce come la positiva forza creatrice. Questa volta però al centro della ricerca di Laura Fonovich c'è il concetto di contrazione della luce dell’ “En Sof”, principio cardine della mistica ebraica.

“Il mio intento attraverso quest’opera – spiega l'autrice - è di rappresentare questa volontà di Dio di ritirarsi in se stesso per creare l’oscurità. Esilio della luce cerca di ricreare questa contrazione dell’anima divina attraverso una vibrazione di immagini archetipiche che guidino la percezione verso un’origine della forma. E così seduta nell’oscurità ho predisposto uno scenario attraversato da elementi pittorici e prismatici che, penetrati da fasci di luce, risvegliassero in me una sensazione primordiale.

Nata a Milano, Laura risiede a Udine e ha studiato alla Facoltà di Belle Arti di Salamanca per poi trasferirsi a Madrid. Espone le sue opere in Mostre individuali nelle più importanti gallerie spagnole a Udine e Milano. La mostra Esilio della Luce è stata per due mesi protagonista alla Sinagoga di Gorizia.

La mostra sarà visitabile fino al 4 novembre.

Nel pomeriggio, alle ore 16,30, si presenta il volume “Il pappagallo e il doge” scritto da Alberto Sinigaglia, giornalista, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e per anni responsabile dell’inserto Tuttolibri de La Stampa.

E' un libro di memorie di un giornalista attivissimo nel campo della cultura con incontri, amicizie, esperienze straordinarie in giro per l’Italia. Cronache che spesso si fanno avventura iincrociando personaggi come Ugo Pratt, Mario Soldati, Aldo Palazzeschi, Massimo Mila, Enzo Biagi, Indro Montanelli, Giovanni Spadolini. Dove si possono ritrovare i suoni e le voci per le calli di Venezia o nei caffè e nelle trattorie di Torino o nelle stanze della redazione della “Stampa” che diventano piccole sinfonie nei luoghi privilegiati del ricordo.

Il volume sarà presentato dal dott. Giorgio Barberis, titolare di cattedra presso l’Università del Piemonte Orientale e ricercatore di discipline storiche e politologiche presso la stesso ateneo, e da Roberto Gabei presidente della Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale – Onlus.