Testimonianze a confronto

Sabato 27 gennaio alle ore 17.00 si terrà presso la Sede dell’Associazione Archeosofica in via Paleologi 24, l'incontro ad ingresso libero dal titolo "Testimonianze a confronto". Scienza è misurare, valutare ed esporre i propri risultati: vi raccontiamo le testimonianze di persone che hanno vissuto delle esperienze in maniera spontanea o dopo averle fortemente volute, che hanno trovato nelle proprie librerie o soffitte scritti o oggetti che ricordano eventi inusuali o forse più comuni di quanto si pensi, che possono ricondursi a vere e proprie indagini sull’aldilà. Parleremo di quelle esperienze che per l’Archeosofia sono fondamentali per avere la certezza della vita dopo la morte: sdoppiamento, ricordo delle vite passate, ultrafania. Per informazioni, telefono 0142.71319 oppure 338.4092394.