Piemontesi per sempre

Presso l’Enoteca Regionale del Monferrato nel cortile d'onore del Castello, domenica 9 febbraio, alle ore 17.30, si presenta l’antologia di scrittori dedicata alla nostra regione, Piemontesi per sempre. Viaggio emozionale nel cuore del Piemonte (a cura di Loredana Cella e Aurora Frola, Edizioni della Sera).

Bruno Quaranta, autore della prefazione al volume, ricorda che «Valere alla penna» è il vessillo, la divisa pavesiana. O la si onora, o lo si innalza, o ci si nasconde dietro la lavagna. Perché «far bella figura» è la necessità primigenia della gente di Piemonte.

Il libro Piemontesi per sempre ospita 22 racconti di altrettanti autori, tra i quali quello finora inedito dello storico e critico letterario Roberto Coaloa, nato a Casale Monferrato. Il suo racconto s’intitola Un tour tra le risaie. «Avrei voluto intitolarlo, racconta Coaloa, “I fantasmi delle risaie” perché è un omaggio molto eccentrico alle “Ghost stories” di Edith Wharton e Henry James, ma una gentile amica, la “Carlotta” del racconto (nella realtà molto presente nella vita di ogni giorno con consigli e preziosi ausili nel lavoro), mi ha fatto cambiare idea, suggerendo la “semplicità”. Sono felice di aver partecipato a questa antologia per due motivi: il racconto me lo ha chiesto Stefano Giovinazzo, l’editore, con il quale collaboro da anni in peregrinazioni, ricerche e libri, tra cui la collana da me diretta “Vite di scrittori” (di cui è uscita recentemente la biografia su Sylvia Plath scritta da Gaia Ginevra Giorgi), e per la bellezza dell’Antologia, ben curata da Cella e Frola, davvero degna delle tradizioni letterarie del nostro caro vecchio Piemonte (da Alfieri a Pavese, da Gozzano a Fenoglio, da Levi a Soldati…)».

La sera dedicata a Piemontesi per sempre è curata dal gestore dell’Enoteca Regionale del Monferrato, Roberto Tassinario, animatore e infaticabile organizzatore di tanti eventi culturali al castello. La lettura del racconto di Coaloa sarà affidata a Elio Botto e sarà scandita dai brindisi con i vini monferrini e alcuni momenti musicali, al pianoforte e alla chitarra. Oltre a Roberto Coaloa, autore di Un tour tra le risaie, saranno presenti le autrici Angela Delgrosso Bellardi, Silvia Balbis e Laura Scaramozzino e le curatrici Aurora Frola e Loredana Cella.

Nell’antologia Piemontesi per sempre, in ordine alfabetico, i racconti sono dei seguenti scrittori: Danilo Arona, Teresio Asola, Silvia Balbis, Enrica Berto, Daniela Borla, Roberto Coaloa, Luca De Grandis, Angela Delgrosso Bellardi, Alessandra Ferraro, Aurora Frola, Jessica Maccario, Piergiuseppe Menietti, Gabriella Mosso, Gianni Oliva, Maurizo Roccato, Laura Scaramozzino, Paolo Sirotto, Simone Siviero, Rosalia Tomasino, Marco Travaglini, Giuseppina Valla e Matteo Viberti.