Gruppo Stat ai mercatini di Natale

Non è stato facile per la Stat destreggiarsi tra il lockdown delle nazioni vicine all’Italia e le nuove regolamentazioni anti-Covid, ma alla fine gli appassionati di Casale, Vercelli, Asti e Alessandria non hanno rinunciato ai tradizionali appuntamenti con i mercatini di Natale proposti da Stat Viaggi.

Grazie a una notevole capacità organizzativa, mezzi e protocolli anti-covid rigidamente osservati, il Gruppo Stat è riuscito a movimentare circa 1000 viaggiatori. In tanti hanno scelto, infatti, di partire nella settimana a cavallo dell’8 dicembre per queste tradizionali mete invernali, da sempre uno dei punti di forza del catalogo Stat, sia per una gita di un giorno, sia per un tour più lungo.

Con l’esclusione dell’Austria e della Baviera (che ha chiuso i Mercatini a pochi giorni dalla loro apertura) sono state soprattutto le mete Italiane le più richieste, a cominciare dai tradizionali mercatini del Trentino e Alto Adige, mentre per la Francia si è fatto tappa al classico mercatino di Annecy.

Sono andate bene anche le località dell’Italia Centrale, che hanno permesso di abbinare agli acquisti natalizi anche un viaggio nella tradizione del presepio. Quindi Assisi, Gubbio, ovviamente Napoli con via San Gregorio Armeno e poi una città che è già da sola un presepio: Matera. Bene anche la Svizzera, con tour che hanno toccato anche Zurigo, Basilea, Berna, Gruyère e Saint Moritz raggiunto dall’immancabile Treno del Bernina.

Interessante per alcuni la scelta di Strasburgo o di viaggiare alla scoperta dei vini dell’Alsazia, per portare a casa anche un ricordo con cui brindare nelle prossime feste.

Sull’onda di questi risultati stanno andando bene anche le prenotazioni per Capodanno: già confermati i viaggi in Umbria, Roma, Costiera Amalfitana e Puglia e in via di completamento anche i tour verso Sicilia ed Emilia Romagna.

a.a.

FOTO. Gruppo Stat a Castuglione del Lago