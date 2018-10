Con grande cordoglio mi trovo a scrivere questo comunicato inatteso e sconvolgente. Ho appreso dell’incidente stradale mortale occorso ieri mattina al caro amico e collaboratore: Roberto Maestri. Ci legava un’amicizia ormai decennale, dal primo incontro al Circolo culturale I Marchesi del Monferrato del quale era presidente, collegata alla passione condivisa per la storia e l’indagine di storie medievali che potessero aiutare ad aprire nuove prospettive, sia interiori che intellettuali.

Ho appreso la notizia dove lavoro attualmente, cioè in Azerbaijan, una circostanza che mi rende impossibile poter essere presente di persona in questi giorni. Il mio pensiero corre a tutta la famiglia, agli amici e ai colleghi, che lo conoscevano e stimavano, presenti in tutta Italia e all’estero.

Mi unisco a loro, con le mie parole, per testimoniare una presenza tangibile e ricordare una persona molto capace e preparatissima nel proprio ambito.

Per me si tratta della perdita non solo di un collaboratore, ma di un amico. Infatti, insieme per promuovere la riuscita del progetto Aleramici in Sicilia “dell’immigrazione al contrario”, siamo stati per ben quattro volte in Sicilia, in uno di questi, per l’esattezza il terzo, compiendo oltre mille chilometri da costa a costa e visitando molte località nel cuore della Sicilia, Inevitabilmente, trascorrendo molto tempo insieme nasce qualcosa di più di una semplice collaborazione, motivo per il quale oggi non posso che piangerne questa inattesa e sconvolgente dipartita prematura.

Questo non dovrà bloccare il progetto avviato insieme nel 2017, anzi, dovrà ricevere ulteriore stimolo, proprio per onorarne la memoria e l’impegno profuso, soprattutto per il messaggio racchiuso nel lavoro condiviso al quale Roberto Maestri, come me, era profondamente legato e all’utilità pubblica e sociale in cui credeva fortemente.

Recentemente avevamo ricevuto apprezzamenti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

riguardo il 'Progetto Aleramici in Sicilia' e con il sostegno della professoressa Joanna Drell dell’Università di Richmond Virginia, eravamo riusciti a far conoscere il progetto anche oltre oceano.

Con questo, grazie Roberto per tutto quello che hai fatto per la cultura italiana, grazie di cuore da un Amico, è stato un onore poter condividere dei passi insieme.