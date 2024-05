La settimana viennese del "Vivaldi"

Oltre gli imperdibili appuntamenti delle rassegne i Mercoledì del Conservatorio (mercoledì 8 maggio) e L'Altra Musica (venerdì 10 maggio), il Conservatorio Vivaldi rilancia la sua proposta concertistica, per la settimana che va da sabato 4 a sabato 11 maggio, con Musica nelle città.

Da tre anni questa rassegna, ideata da Giovanni Battista Bergamo, professore di accompagnamento pianistico presso il Conservatorio e finanziata con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, propone una serie di appuntamenti composti da una lezione introduttiva, in collaborazione con i docenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, e un concerto, a cura di allievi e docenti del "Vivaldi", per viaggiare nello spazio e nel tempo e conoscere il repertorio musicale e la vita culturale di una grande città in un periodo storico predeterminato. La meta del viaggio musicale, proposta per l'edizione 2024, sarà la città di Vienna.

Il professor Bergamo presenta così il programma 2024 di Musica nelle città:

La rassegna Musica nelle città è nata con l'intento di illustrare la produzione musicale fiorita storicamente in diverse capitali mondiali della musica. Nelle precedenti edizioni abbiamo esplorato Budapest e Parigi, mentre quest'anno andremo a Vienna, città che ha ospitato i più grandi protagonisti della musica dal '700 al '900, da Mozart a Schoenberg, passando per Beethoven, Schubert, Brahms e tanti altri. Avremo l'occasione di ascoltare diversi stili e formazioni, dalla musica da camera alla produzione pianistica, fino alla musica vocale da camera, felice incontro fra musica e poesia. Gli appuntamenti saranno impreziositi da interventi culturali a cura dei docenti dell'UPO (Università del Piemonte Orientale).

Quattro le tappe proposte per visitare la celebre capitale della musica europea, con incontri a ingresso gratuito che si terranno sempre in Auditorium Pittaluga alle 17 secondo il seguente calendario:

- sabato 4 maggio gli allievi del "Vivaldi" eseguiranno musiche di W. A. Mozart, F. Schubert, F. J. Haydn, M. Giuliani, A. Diabelli;

- lunedì 6 maggio è prevista l'introduzione/lezione sul tema Arnold Schönberg e il “Doktor Faustus” di Thomas Mann della prof.ssa Elena Giovannini, docente di Letteratura tedesca (UPO), e della prof.ssa Miriam Ravetto, docente di Lingua tedesca (UPO). A seguire gli allievi del "Vivaldi" faranno ascoltare musiche di F. Schubert, W. A. Mozart, L. van Beethoven;

- giovedì 9 maggio, la terza tappa del viaggio viennese sarà dedicata al pianoforte con brani di W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, A. Schoenberg, J. Brahms eseguiti dagli allievi della scuola di pianoforte;

- sabato 11 maggio è prevista l'introduzione/lezione sul tema "Goethe e Vienna" a cura del professor Andrea Baldissera, docente di Lingua spagnola presso l'UPO. A seguire il concerto dedicato alla musica vocale da camera in cui gli allievi-cantanti del "Vivaldi" si esibiranno in un repertorio liederistico con brani di W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, P. Abba Cornaglia, H. Wolf, G. Mahler, L. Sinigaglia, J. Brahms, R. Strauss, A. Berg, A. Mahler.

Le informazioni in continuo aggiornamento sui concerti del Vivaldi sono disponibili al sito www.conservatoriovivaldi.it.

FOTO. Viennea