domenica 19 aprile:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera (foto): aperto con orario 14.30-18.30. Visita guidata su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.

Bistagno - Gipsoteca Giulio Monteverde: aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€

Prenotazioni:

Cassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)







PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: aolo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

Prenotazioni:

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: gratuito.

Cisterna d'Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.

San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.



PROVINCIA DI BIELLA

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: 015 2536728;

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276;

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni tel 345 5126696 e



PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni:

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni:

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo. Prenotazione consigliata (in particolare per i gruppi) ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso intero: 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60;

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni:

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

Prenotazioni:

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 3,5 per Casa Cavassa.

Prenotazioni:

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta di € 2,5 per Casa Pellico.

Prenotazioni:

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 6 per La Castiglia.

Prenotazioni:

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 2,5 per Torre Civica.

Prenotazioni:

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.

Prenotazioni:

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite ore 9.30 e ore 14.00. Prenotazione obbligatoria:

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. La prenotazione è consigliata:

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.

Prenotazioni:







PROVINCIA DI NOVARA

Vinzaglio - Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774



PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€.

Piossasco – Casa Lajolo: orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visita al parco storico con manifestazione “MESSER TULIPANO” intero 12€; visita guidata castello: intero 8€.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazione consigliata al 0121/502761



Castelli Aperti è una rassegna sostenuta dalla Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Città Metropolitana di Torino









UFFICIO STAMPA

Elisa Bogliotti 339 2425021

stampa@castelliaperti.it La rassegna Castelli Aperti - che permette di visitare una cinquantina di dimore storiche tutte le domeniche da Pasqua a fine ottobre - prosegue con i suoi numerosi appuntamenti in tutte le province piemontesi. Di seguito un elenco di tutti i beni storici apertiaperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.aperto con orario 14.30-18.30. Visita guidata su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.html aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: aolo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/conte-ballada-di-saint-robert.html : visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: gratuito.visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.it visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni tel 345 5126696 e https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: intero 5€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo. Prenotazione consigliata (in particolare per i gruppi) ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso intero: 5€aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it . Ingresso intero 5€.aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€; Visita guidata intero 15€.dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo",della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 3,5 per Casa Cavassa.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo",della città si potranno visitare a tariffa ridotta di € 2,5 per Casa Pellico.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo",della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 6 per La Castiglia.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo",della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 2,5 per Torre Civica.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.visite ore 9.30 e ore 14.00. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Ingresso intero 3€visite ore 10.30 e 15.00. La prenotazione è consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€.orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visita al parco storico con manifestazione “MESSER TULIPANO” intero 12€; visita guidata castello: intero 8€.aperto dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it . Ingresso intero 15€Castelli Aperti è una rassegna sostenuta dalla Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Città Metropolitana di Torino