La rassegna Castelli Aperti - che permette di visitare una cinquantina di dimore storiche tutte le domeniche da Pasqua a fine ottobre - prosegue con i suoi numerosi appuntamenti in tutte le province piemontesi. Di seguito un elenco di tutti i beni storici aperti domenica 19 aprile: PROVINCIA DI ALESSANDRIAAcqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico:
aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano:
aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.Alluvioni Piovera – Castello di Piovera (foto):
aperto con orario 14.30-18.30. Visita guidata su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.Bistagno - Gipsoteca Giulio Monteverde:
aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.htmlCassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino:
aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana:
visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.Rosignano Monferrato – Borgo:
visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint) PROVINCIA DI ASTICastagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert:
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: aolo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/conte-ballada-di-saint-robert.htmlCastelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea
: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: gratuito.Cisterna d'Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo:
visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.Costigliole d'Asti – Castello di Rorà:
aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: intero 5€.San Giorgio Scarampi – Torre:
accesso libero dalle 09.00 alle 19.00. PROVINCIA DI BIELLACandelo – Ricetto di Candelo:
accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it
.Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia:
visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; faiflecchia@fondoambiente.itMasserano – Palazzo dei Principi:
visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni tel 345 5126696 e https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html PROVINCIA DI CUNEOAlba – Museo Diocesano di Alba:
aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.htmlBarolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum:
aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.htmlBra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri:
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa:
aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Bra – Museo del Giocattolo:
ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.Cherasco – Palazzo Salmatoris:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano:
aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo. Prenotazione consigliata (in particolare per i gruppi) ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.Dronero – Museo Civico Luigi Mallé:
dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso intero: 5€Fossano – Castello dei Principi D’Acaja:
aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it
. Ingresso intero 5€.Govone – Castello Reale:
aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.htmlMagliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano:
aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.htmlManta – Castello della Manta:
aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€; Visita guidata intero 15€.Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio:
dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.Saluzzo - Casa Cavassa:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei
della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 3,5 per Casa Cavassa.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.htmlSaluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico:
visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei
della città si potranno visitare a tariffa ridotta di € 2,5 per Casa Pellico.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.htmlSaluzzo – La Castiglia:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei
della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 6 per La Castiglia.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.htmlSaluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione "Start/Storia Arte Saluzzo", dall'11 aprile al 2 giugno, tutti i musei
della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 2,5 per Torre Civica.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.htmlSaluzzo - Villa Belvedere Radicati:
orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.htmlSavigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:
orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta:
visite ore 9.30 e ore 14.00. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it
Ingresso intero 3€Savigliano – Torre Civica:
visite ore 10.30 e 15.00. La prenotazione è consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it
Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba:
aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html PROVINCIA DI NOVARAVinzaglio - Castello di Vinzaglio:
aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774 PROVINCIA DI TORINOAgliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano
: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€Caravino – Castello e Parco di Masino:
aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€.Piossasco – Casa Lajolo:
orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Visitabili anche gli interni. Ingresso: audioguida intero 8€Pralormo – Castello di Pralormo:
dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: visita al parco storico con manifestazione “MESSER TULIPANO” intero 12€; visita guidata castello: intero 8€.San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo:
aperto dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it
. Ingresso intero 15€ Castelli Aperti è una rassegna sostenuta dalla Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Città Metropolitana di Torino UFFICIO STAMPAElisa Bogliotti 339 2425021stampa@castelliaperti.it