La nascita di uno scrittore. Vassalli prima della Chimera: 1965-1989

Si intitola “La nascita di uno scrittore. Vassalli prima della Chimera: 1965-1989” l’agile volumetto che copre i venticinque anni di attività dalla prima pubblicazione nel 1965 della raccolta di poesie “Lui (egli)” fino alla vigilia della pubblicazione presso Einaudi dell’opera più nota, “La chimera” tradotta in molte lingue e vincitrice dei maggiori premi letterari, come lo Strega e il Selezione Campiello.

Il libro copre un arco di tempo poco conosciuti dello scrittore con radici che attraversano quattro regioni. Nato a Genova nel 1941 da padre lombardo e madre toscana, ha vissuto a lungo in Piemonte, dai primi anni d’età a Novara, poi nel Novarese fino all’improvvisa scomparsa a Casale nel luglio 2015 (a Casale aveva conosciuto e sposato l'insegnante Paola Todeschino, ndr), pochi mesi dopo aver ricevuto la candidatura ufficiale dell’Accademia svedese al premio Nobel per la Letteratura.

Sono raccolti documenti, lettere editoriali, articoli di giornale, manoscritti, scalette e appunti preparatori, oltre a fotografie inedite degli anni dell’infanzia e della giovinezza milanese. Materiali interessanti che gettano luce su un periodo poco conosciuto articolato tra poesia d’avanguardia e pittura, attività di insegnamento, stesura dei testi teatrale e delle prime prose narrative. Sono anni, come scrive nella presentazione Giovanni Tesio, all’insegna della continuità che caratterizza l’intera opera di Vassalli, seppur declinata in tre stagioni: quella dei libri in versi e in prosa; quella dei ripensamenti ideologici e letterari, infine quella dei nuovi ripensamenti. A far da spartiacque nel 1982, poco più che quarantenne, il trasferimento nella canonica in affitto a Pisnengo, la piccola frazione del borgo novarese di Casalvolone, seguito alle soglie dei cinquant’anni dal trasferimento nella canonica di proprietà della cascina Marangana di Biandrate, nel cuore della risaia poco distante da Novara, tantoamata da Vassalli, nato poeta e affermatosi come uno dei maggiori narratori italiani contemporanei.

L’opera è pubblicata nella collana dei “Quaderni del Laboratorio di Editoria” dell’Università Cattolica di Milano a cura di Roberto Cicala e Linda Poncetta con la presentazione di Giovanni Tesio, come catalogo della mostra bibliografica e documentaria che si è tenuta nella Biblioteca Civica Negroni di Novara alla fine del 2017.

Rientra nel progetto “Archivio Sebastiano Vassalli” promosso dal Centro Novarese di Studi Letterari, che nel ventennale di fondazione avendo ricevuto in dono carte, libri e opere grafiche dello scrittore intende avviare un’attività di ordinamento, studio e valorizzazione dei questi documenti d’archivio.

Dionigi Roggero

FOTO: Un libro strenna del Monferrato per Vassalli, siamo a Crea nel maggio 2004 (foto Luigi Angelino)