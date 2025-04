Echos: tre i concerti della seconda settimana

Saranno ben tre i concerti della seconda settimana del Festival Echos 2025. I Luoghi e la Musica. Si inizia giovedì 1° maggio con la talentuosissima arpista svizzera Elisa Netzer che suonerà al Castello dei Torriani e dei Bandello di Castelnuovo Scrivia; sabato 3 appuntamento a Voltaggio nella Chiesa e Convento dei Frati Cappuccini con il noto pianista francese Hugues Leclère; chiusura del trittico domenica 4 nel Chiostro di Santa Croce di Casale Monferrato con il Quartetto di Cremona, uno dei più importanti quartetti d'archi d'Europa. Tutti i concerti inizieranno alle 17.00.

Descritta come “talento straordinario” dal BBC Music Magazine e “artista dalla tecnica, suono ed espressione incredibili” da Classic Review, Elisa Netzer è stata la prima arpista a debuttare come solista al prestigioso Lucerne Festival e ha tenuto recital in tutta Europa, Russia, Brasile e Cina. Dal 2016 collabora con Orchestra della Svizzera Italiana, Tonhalle Orchester Zürich, Luxembourg Philharmonie, Malta Philharmonic Orchestra e Foroya Symfoniorkestur. A Castelnuovo Scrivia eseguirà un originale e raffinato programma dedicato al suo Paese che si intitola “Helvetica”; sul leggio brani di Beethoven, Bochsa, Lauber, Hindemith, Grisoni e Hodel. In occasione del concerto, alle 16.30 ci sarà una visita guidata gratuita del Castello dei Torriani e dei Bandello a cura dei volontari del Cantiere Cultura di Castelnuovo Scrivia. Si segnala che l’accesso alla sala prevede l’uso di una rampa di scale.

Due giorni dopo Echos si sposta a Voltaggio per il recital di Hugues Leclère. L'artista transalpino ha tenuto recital nei festival più importanti di Francia (Cité de la Musique, Festival d'Ile de France, Festival Chopin a Nohant) e in Olanda (Concertgebouw di Amsterdam), Germania (Musikhalle di Amburgo), Russia, Italia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Giappone, Cina, ecc. È stato invitato a esibirsi come solista da prestigiose orchestre (Camerata dei Berliner Phlilharmoniker, Orchestra Nazionale della Radio di Praga, Orchestra dello Stato del Messico, Orchestra di Minsk) e ha collaborato con importanti musicisti come Arcady Volodos, Bruno Rigutto, Augustin Dumay, Solisti dell’Orchestra di Parigi, Quartetti Talich, Debussy e Modigliani. Interprete privilegiato della musica di Chopin, a Voltaggio proporrà un recital che accosta una parte interamente chopiniana (due Notturni, Prima e Seconda Ballata) agli altrettanto celebri Quadri da un'esposizione di Musorgskij. In occasione del concerto, dalle 15.30 alle 16.15 si terrà una visita guidata gratuita dell'Oratorio barocco di Nostra Signora del Gonfalone a cura della Confraternita; gli interessati alla visita devono prenotarsi a info@pinacotecadivoltaggio.it oppure al numero whatsapp 347.4608672.

Il concerto del Quartetto di Cremona di domenica 4 celebra il 30° anniversario dell'apertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato. L'importante ricorrenza sarà festeggiata con l'ingresso gratuito alla visita delle collezioni e alla mostra “La bellezza liberata. Leonardo Bistolfi e gli amici divisionisti” (giunta al suo penultimo fine settimana di apertura) dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 fino all’inizio del concerto. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Municipale di Casale. Il 2025 è un anno speciale per il Quartetto di Cremona perché festeggia i 25 anni di carriera con concerti in prestigiose società di concerto italiane (Genova, Bologna, Torino, Milano, Roma) e internazionali (tra gli altri, Praga, Toronto, Taipei, Madrid, Denver). Fin dalla fondazione, si è affermato come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale ed è regolarmente invitato ad esibirsi nei principali festival in Europa, Nord e Sud America ed Estremo Oriente, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica. Tra gli impegni più rilevanti delle passate stagioni figurano i concerti al Concertgebouw di Amsterdam, alla Elbphilharmonie di Amburgo, al Konzerthaus di Berlino, alla Wigmore Hall di Londra, a Mumbai, Pechino, Ginevra, Salisburgo (per il Festival Schubertiade), al Lincoln Center e alla Carnegie Hall di New York. Tutti i loro dischi sono stati accolti con grande interesse dalla critica internazionale, ottenendo anche importanti riconoscimenti. Nel 2024 è stato pubblicato la loro ultima registrazione: L’Arte della Fuga di Bach. Il Quartetto di Cremona è regolarmente invitato a tenere masterclass in Europa, America, Asia ed è titolare della cattedra del “Corso di Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi” all’Accademia Walter Stauffer di Cremona. Nel 2015 è stato insignito della cittadinanza onoraria della Città di Cremona. A Casale eseguirà due capolavori del repertorio per questa formazione: il Quartetto op. 132 di Beethoven e “La morte e la fanciulla” di Schubert.







-Echos 2025 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi tre appuntamenti, con i Comuni di Castelnuovo Scrivia, Voltaggio, Casale Monferrato e con l'Arcangelo Pinacoteca Voltaggio. I tre concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti; quello a Castelnuovo Scrivia, però, ha la prenotazione obbligatoria a causa del numero limitato di posti (al momento i posti sono quasi esauriti). Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

FOTO: Quartetto di Cremona @Nikolaj Lund