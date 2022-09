Ritorna il Marché au Fort

Ritorna il Marché au Fort, l’evento che ogni anno promuove e valorizza le produzioni agricole del territorio valdostano. La manifestazione si terrà sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle 18.30, nel Borgo medievale di Bard, ricalcando la formula dell’edizione dello scorso anno su due giornate. L’evento è promosso da Assessorato all’Agricoltura Regione autonoma Valle d’Aosta, Comune di Bard, Chambre Valdôtaine e Forte di Bard. I produttori saranno suddivisi in tre aree mercatali lungo il borgo. La più grande mostra-mercato dedicata all’enogastronomia e alla vendita di prodotti tipici della Valle d’Aosta consentirà ai visitatori di poter conoscere e assaporare i fiori all’occhiello della tavola valdostana. Una settantina le aziende partecipanti all’evento, che presenteranno le produzioni delle filiere agroalimentari della regione: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti sotto regimi di qualità DOP, DOC, IG, prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), prodotti trasformati e biologici.

I visitatori, completando l’apposita Tessera Punti della Chambre Valdôtaine in distribuzione presso gli espositori aderenti all’iniziativa, potranno usufruire di un Buono Prodotti del valore di 10 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché.

«Il Marché au Fort è per tutto il territorio un appuntamento irrinunciabile e rappresenta al meglio la forza della capacità di fare rete tra enti – dichiara la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery -. Una vetrina per il mondo agricolo e per tutta la Valle d’Aosta che apre una nuova stagione autunnale di eventi al Forte di Bard che proseguirà nelle prossime settimane con progetti inediti, di grande impatto, nell’ottica di perseguire con concretezza il progetto di potenziamento dell’offerta turistica anche nei periodi cosiddetti di bassa stagione. In occasione del Marché il pubblico e le famiglie troveranno una ricca offerta espositiva che guarda con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, affiancata da momenti di animazione e spettacolo che renderanno la visita ancora più piacevole».

PROGRAMMA

Sabato 8 ottobre

ore 9.00 Piazza Cavour, apertura ufficiale e saluto delle autorità

Nel corso della giornata: esibizioni gruppi musicali ed escursioni guidate

ore 18.30 chiusura del mercato

ore 20.00 Cena del Marché, Ristorante La Polveriera, Forte di Bard

Domenica 9 ottobre

ore 9.00 apertura del mercato

Nel corso della giornata: esibizioni gruppi musicali ed escursioni guidate

ore 18.30 chiusura del mercato

LA CENA DEL MARCHE’

Il Forte di Bard organizza e ospita negli spazi del ristorante La Polveriera, una cena con piatti tipici del territorio sabato 8 ottobre, alle ore 20.00. I piatti saranno abbinati ai vini dell’azienda agricola Pianta Grossa di Donnas; il titolare Luciano Zoppo Ronzero presenterà gli abbinamenti nel corso della serata. Il costo della cena è di 60,00 euro. Per prenotare: prenotazioni@fortedibard.it o chiamare il numero 0125 833811.

COSA FARE AL FORTE

All’interno del Forte di Bard sarà possibile visitare il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere, il Museo delle Alpi, il percorso sulla storia del Forte all’interno delle Prigioni, le esposizioni in corso del progetto Save the glacier, che contempla ben tre mostre dedicate al tema del cambiamento climatico sulle aree glaciali, ed un’esposizione dedicata al re del Parco nazionale del Gran Paradiso: lo stambecco.

L’ingresso al Forte di Bard sarà gratuito nelle giornate dell’evento (a pagamento musei e mostre secondo le abituali tariffe).

INFO UTILI

. L’accesso all’evento è gratuito.

. Navette

Un servizio navette gratuito collegherà per l’intera giornata, dalle ore 8.30 alle 19.30, i parcheggi periferici dislocati lungo la statale 26 della Valle d’Aosta, nei Comuni di Bard e Donnas con l’area della manifestazione. Nel vicino Comune di Hône saranno a disposizione diverse aree parcheggio da cui sarà possibile raggiungere l'evento a piedi. Area camper a pagamento nel Comune di Hône.

Domenica 2 ottobre ingresso gratuito al Forte di Bard

Nell’ambito della sua adesione alle Rete dei siti fortificati (di cui fa parte anche Casale, ndr)l’Associazione Forte di Bard ha preso parte il 15 e 16 settembre a Forte Marghera (Venezia), alla conferenza internazionale promossa da Efforts (Federazione europea dei siti fortificati) e da Forte Cultura, associazione per la promozione delle fortezze attiva in Germania. La due giorni sul tema Fortified systems: from frontier places to european cultural corridors, ha portato alla costituzione di un comitato scientifico congiunto tra Efforts e Forte Cultura per lo sviluppo di una cultura del patrimonio fortificato al servizio delle reti culturali dei territori. Questo si traduce in programmi e progetti per rafforzare, preservare e rendere accessibile a un vasto pubblico il patrimonio culturale dei monumenti fortificati in Europa. Un contesto in cui si colloca appieno la realtà del Forte di Bard, rappresentato all’evento di Forte Marghera dalla presidente, Ornella Badery.

Nel corso dei lavori, i referenti delle reti coinvolte hanno promosso il lancio di una prima iniziativa congiunta volta a promuovere la fruizione dei vari siti fortificati: è stata così promossa per domenica 2 ottobre 2022 la Giornata delle fortezze aperte. Nell’occasione il Forte di Bard sarà accessibile gratuitamente (resta a pagamento l’ingresso facoltativo a mostre e musei) così come sarà possibile aderire gratuitamente alla visita guidata alla scoperta del monumento e della sua storia, in programma alle ore 11.00 sino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è comunque obbligatoria: T. 0125 833811 – prenotazioni@fortedibard.it.