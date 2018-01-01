CISOM: giornata di raggruppamento

Sarà il Santuario di Oropa a ospitare, sabato 13 giugno 2026, la giornata di raggruppamento del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) Piemonte, appuntamento che riunirà volontari, responsabili di gruppo e dirigenti provenienti da tutto il territorio regionale in occasione del tradizionale pellegrinaggio delegatizio dell’Ordine di Malta.

All’iniziativa prenderanno parte i volontari dei gruppi di Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Torino, VCO e Viguzzolo, a testimonianza della presenza capillare del Corpo sul territorio piemontese e della collaborazione che unisce le diverse realtà locali.

Tra le novità che saranno presentate a Oropa figura anche un nuovo progetto di assistenza sanitaria promosso dal Raggruppamento Piemonte del CISOM in collaborazione con il Santuario. L’iniziativa prevede, per tutte le domeniche di luglio, per le prime quattro domeniche di agosto e per la giornata di ferragosto, la presenza di un dispositivo composto da quattro volontari, un Posto Medico Mobile (PMM), un’ambulanza e un’automedica. Il servizio sarà assicurato grazie alla collaborazione dei gruppi piemontesi del Corpo e consentirà di rafforzare l’assistenza ai pellegrini e ai visitatori durante il periodo di maggiore affluenza al Santuario mariano, valorizzando al tempo stesso le competenze operative e sanitarie maturate dai volontari.

L’incontro rappresenterà un importante momento di formazione, confronto e riflessione per il CISOM, realtà che da oltre mezzo secolo opera nei settori della protezione civile, dell’assistenza sanitaria e del soccorso alle popolazioni colpite da calamità, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e con numerose istituzioni pubbliche.

La giornata prenderà il via alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti presso il Santuario. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del “Progetto Oropa”, il programma entrerà nel vivo con l’incontro dedicato al tema “Perché essere CISOM – Il nuovo corso del CISOM a 56 anni dalla sua fondazione”, che vedrà protagonisti il Direttore nazionale Luigi Di Iorioe l’Assistente spirituale nazionale don Riccardo Santagostino Baldi.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo comunitario, i partecipanti prenderanno parte alla riflessione spirituale “Due divise, una sola croce”, affidata a padre Alessandro Codeluppi, assistente spirituale del Gruppo di Torino. Seguiranno la cerimonia di consegna e benedizione dei nuovi distintivi di funzione ai capi gruppo e il trasferimento alla Basilica Superiore per la celebrazione della Santa Messa insieme ai partecipanti al pellegrinaggio dell’Ordine di Malta.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato all’accoglienza dei nuovi volontari, con la benedizione e la consegna dei tradizionali baschi rossi che identificano gli appartenenti al Corpo. La giornata si concluderà con la benedizione dei mezzi e la fotografia ufficiale del raggruppamento.

A guidare il raggruppamento piemontese è Pietro Brovarone, capo anche del Gruppo CISOM di Biella, impegnato nel coordinamento delle attività che coinvolgono le diverse realtà territoriali che compongono la realtà regionale.

Fondato ufficialmente nel 1970, il CISOM è oggi una fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociali, sanitarie, assistenziali e umanitarie. Con oltre 5.000 volontari distribuiti in più di 90 gruppi locali, il Corpo è intervenuto nelle principali emergenze nazionali e internazionali, dai terremoti del Friuli, dell’Irpinia, dell’Aquila e del Centro Italia fino alle attività di assistenza durante grandi eventi e pellegrinaggi.

Il motto che accompagna da sempre l’azione del Corpo, “Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo” – tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere – sintetizza lo spirito di servizio che caratterizzerà anche l’appuntamento di Oropa: una giornata dedicata non soltanto alla formazione e alla crescita associativa, ma anche alla dimensione spirituale che costituisce uno dei tratti distintivi dell’impegno del CISOM.

Luca Beccaria