“Paesaggi interiori” di Nadia Presotto

E’ stata un successo, con grande partecipazione di pubblico domenica 11 luglio a Lu l’inaugurazione della mostra di acquerelli “Paesaggi interiori” di Nadia Presotto visitabile al Museo San Giacomo fino al 29 agosto (aperto sabato, 14.30-18.00 e domenica 10.00-12.30).

Un “viaggio ideale” della pittrice, fra sensazioni ed emozioni vissute in momenti diversi ed espresse mediante l’uso dell’acquerello - antica tecnica prediletta dai pittori del Romanticismo – che si conclude con un messaggio di speranza e positività.

L’evento ha visto anche la presentazione del libro-diario dell’artista “Siamo fatti di nulla” – prefazione della giornalista Silvana Mossano -, il cui ricavato sarà in parte devoluto a favore della ricerca sul mesotelioma. Sono intervenuti Leo Rota, presidente dell’Associazione San Giacomo di Lu, la consigliera Elisabetta Quartero per il Comune di Lu-Cuccaro, la curatrice della mostra Lorena Palmieri, la scrittrice Maura Maffei - autrice della postfazione del libro - il prof. Elia Ranzato ricercatore del DISIT – Università del Piemonte Orientale di Alessandria, oltre alla stessa artista.

Presenti molti ospiti di rilievo, sia del team di ricerca di Alessandria - fra cui l’oncologa dott.ssa Federica Grosso, il dott Pierluigi Piovano, la dott.ssa Stefania Crivellari, la prof. Simona Martinotti e il dottorando Gregory Bonsignore per il progetto Fondazione Solidal – adotta un ricercatore - sia del panorama artistico locale e italiano, oltre a molti affezionati amici.

Il libro è disponibile presso le librerie Mondadori e Coppo di via Roma in Casale Monferrato oppure presso l’editore www.edizionidellagoccia.it/presotto . Per informazioni 338.3354590.

FOTO. Leo Rota e il pubblico