Domenica 7: Mountain’s Eyes

A conclusione della mostra che espone le opere selezionate al concorso di arti grafiche Una montagna di… segni, impronte di ghiaccio, il Forte di Bard ospita domenica 7 settembre 2025, alle ore 16.30, l’incontro dal titolo Mountain’s Eyes, con l’artista Roberto Ghezzi e il prof. Rodolfo Carosi (foto), geologo e docente nel Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, autore o coautore di oltre 150 pubblicazioni su riviste scientifiche e di numerose carte geologiche collocate in diversi contesti orogenici. Un dialogo tra arte e scienza, partendo dall’esperienza dell’artista toscano maturata durante diverse spedizioni alpinistiche, con un focus particolare sul progetto di ricerca condotto sulle montagne dell’Himalaya, nato con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino.

L’ingresso all’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria:

prenotazioni@fortedibard.it

T. +39 0125 833811

La mostra Una montagna di… segni – Impronte di ghiaccio, risultato del concorso internazionale di grafica e illustrazione promosso dal Forte di Bard, con il contributo tecnico dell’Alina Art Foundation e dell’Associazione culturale Inarttendu, è promossa nell’ambito del progetto TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato dal programma Interreg VI-A France – Italia Alcotra, per la programmazione 2021-2027.