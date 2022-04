Reuven Feuerstein

La stagione culturale della Comunita Ebraica casalese (vicolo Olper, salone Carmi), proseguge ala 16,30 di domenica 10 aprile con la presentazione libraria di "Reuven Feuerstein. Storia straordinaria di un uomo straordinario", di Sandra Damnotti.Edit. Simonelli. L’autrice viene presentata e ne parla con il giornalista Luigi Angelino.

SANDRA DAMNOTTI, casalese, ha studiato al Liceo Balbo e poi nel 1964 isi è diplomata in Lettere Moderne presso l’Università di Torino. Tra il 1965 e il 1994 è stata insegnante di Lettere nella Scuola Media, dirigente scolastico e successivamente distaccata presso l’IRRSAE Piemonte al servizio Aggiornamento Insegnanti, fino alla quiescenza (1994).

Tra il 1986 e il 2004 ha conseguito presso l’International Center for the Enhancement of Learning Potential di Gerusalemme i diplomi di applicatore del Programma di Arricchimento Strumentale del prof. Reuven Feuerstein Standard e Basic, di valutatore LPAD Standard e Basic, di formatore di I e II livello Standard e Basic.

Autrice di libri e pubblicazioni sul tema dell’insuccesso scolastico e dell’educazione cognitiva, nel 1996 fondò con alcuni collaboratori Mediation A.R.R.C.A., primo centro italiano autorizzato dall’Istituto Feuerstein di Gerusalemme a erogare la formazione al Programma di Arricchimento Strumentale Standard e Basic. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di Mediation A.R.R.C.A.. E’ vicepresidente di ICSEM (International Center for Studies on Educational Methodologies).

Il 10 luglio 2017 Rabbi Rafi Feuerstein le ha consegnato il Reuven Feuerstein Excellence Award quale “riconoscimento dell’eccezionale applicazione del Metodo Feuerstein nel settore educativo”.