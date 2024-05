Dopo l'ultimo straordinario weekend, la 26a edizione del Festival Echos. I Luoghi e la Musica prosegue con altri due appuntamenti imperdibili. Sabato 1° giugno, a partire delle 16.00, torna il l'originale format “1+1+1=Trio!” con tre straordinari musicisti: Sergey Galaktionov (Primo Violino di spalla dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino), Amedeo Cicchese (Primo Violoncello nella stessa orchestra) e il pianista di fama internazionale Francesco Cipolletta. Domenica 2 alle 17.00, nella Cantina Castello di Uviglie (Bonzano) a Rosignano Monferrato, concerto del formidabile pianista Ludmil Angelov.I due concerti inauguranoI Luoghi del vino, ciclo che celebra la nomina del GranMonferrato (Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada e i rispettivi territori) come Città Europea del vino 2024 e saranno suggellati da una degustazione di vini.

Il progetto “1+1+1=Trio!” è nato con l'idea di dimostrare come nel trio classico violino-violoncello- pianoforte i musicisti siano contemporaneamente solisti e cameristi e si sviluppa in quattro momenti musicali che attraverseranno tre magnifici luoghi del Quartiere del vino di Acqui Terme: il violino risuonerà nel Chiostro della Cattedrale alle 16.00 (opere di Bach e Ysaye; dalle 15.00 alle 15.45 si svolgerà una visita guidata alla Cattedrale, incluso il Trittico della Vergine di Montserrat di Bartolomé Bermejo), il violoncello nella Fondazione Casa di Riposo Ottolenghi alle 16.45 (Dall'Abaco e Bach; prima dell'inizio si terrà una breve illustrazione della statua Il figliol prodigo di Arturo Martini) e il pianoforte nella Chiesa di Sant'Antonio alle 17.30 (Chopin) dove il viaggio si chiuderà poi con il concerto del trio infine riunito per proporre il magnifico Trio n. 3 di Brahms.

Galaktionov ha collaborato come spalla con la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, la Melbourne Symphony Orchestra e la Real Orchestra de Sevilla. Ha suonato come solista con l’Orchestra Filarmonica di Mosca e i Cameristi della Scala al fianco di artisti come Claudio Abbado, Michail Pletnev e Massimo Quarta. Si è esibito in sale prestigiose come la Salle Gaveau di Parigi, la Sala Cajkovskij della Filarmonica di Mosca e la Suntory Hall di Tokyo.

Amedeo Cicchese ha vinto più di 30 Concorsi nazionali e internazionali tra cui i prestigiosi “Premio Trio di Trieste” e “Vittorio Gui”. Si è esibito in sale più importanti come la Suntory Hall di Tokyo, la Sala Santa Cecilia di Roma e il Grand Theatre di Shanghai. Nel 2014 ha ricevuto il prestigioso "Premio Sinopoli", consegnato dal Presidente Giorgio Napolitano.

Francesco Cipolletta si rivela giovanissimo vincendo 20 Primi Premi in Concorsi nazionali e internazionali (tra cui Busoni di Bolzano, Dino Ciani di Milano, Viotti di Vercelli e Pretoria). Inizia così un’intensa attività concertistica nelle sale più prestigiose tra cui: Teatro alla Scala di Milano, Auditorium della RAI di Torino e Roma, Teatro La Fenice di Venezia, Theatre Royal di Bruxelles, Gasteig di Monaco, Teatro Colon di Buenos Aires. Dal 2004 è Accademico Residente presso la prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna. In caso di maltempo i primi due appuntamenti si terranno all'interno della Cattedrale.

Il giorno successivo, al castelloche guarda Rosignano, appuntamento con Ludmil Angelov. Premiato nei più importanti Concorsi pianistici internazionali, l'artista ottiene nel 1985 la menzione d’onore al prestigiosissimo Concorso Chopin di Varsavia e nel 1994 vince all’unanimità il Primo Premio al “World Piano Masters” di Montecarlo. Da allora inizia una carriera che lo porterà a suonare sui più importanti palcoscenici del mondo: Lincoln Center di New York, Philharmonie di Berlino, Salle Pleyel e Salle Gaveau di Parigi, Concertgebouw di Amsterdam, Herkulessaal di Monaco di Baviera, Sala Grande del Conservatorio di Mosca. Ha registrato per RCA e ha ricevuto il “Grand Prix du Disque Chopin” dall'Istituto Nazionale Chopin di Varsavia. Nel 1988 ha eseguito l’integrale dell’opera pianistica di Chopin nei festival più importanti come La Roque d'Anthéron, Chopin di Varsavia e Newport. Proprio a Chopin è dedicato il suo recital di domenica: un meraviglioso viaggio che toccherà alcuni dei più celebri e amati capolavori del grande compositore polacco.

Echos 2024 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per i concerti di questa settimana, con la Città di Acqui Terme, la Strada dei vini e sapori del GranMonferrato e la Cantina Castello di Uviglie. L'ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento di posti. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

FOTO. Ludmil Angelov al castello di Uviglie