Stagione di concerti sugli organi storici della provincia

Con un evento insolito prende il via venerdì 2 agosto alle ore 21 presso la chiesa di S.Antonio a Borghetto di Borbera la QUARANTESIMA Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, organizzata come sempre dagli Amici dell'Organo.

Si tratta della conferenza dal titolo "Duoi organi per Monteverdi, quando la Fisica incontra la Musica".

La conferenza è tenuta dal dott. Walter Chinaglia - fisico di formazione, costruttore di organi a canne, noto a livello europeo per le sue ricostruzione di organi in stile antico - che illustrerà il metodo e le Fonti storiche che gli hanno consentito di ricostruire due organi rinascimentali con canne di legno; ci saranno cenni alla fisica della canna d'organo e al contesto storico-scientifico tra '500 e '600, mostrando come gli organari di quel periodo intuirono fenomeni e principi di funzionamento che sarebbero stati spiegati molto più tardi.

Brani musicali cinque-seicenteschi saranno eseguiti dalla Prof.ssa Letizia Romiti che suonerà uno dei "Duoi organi per Monteverdi".

Sarà proiettato in anteprima il documentario "Duoi organi per Monteverdi", girato dalla regista Sol Capasso.

Al primo concerto, domenica 4 agosto nella chiesa Parrocchiale di Pratolungo di Gavi, dove verrà inaugurato il restauro dell' organo Mentasti (con materiale del XVIII secolo) ivi conservato, seguiranno fra agosto e novembre altri diciassette concerti, che vedranno la partecipazione di artisti provenienti sia dall’Europa che da Paesi d’Oltreoceano. “ Un cammino che non senza sforzo in quarant'anni ci ha portati sempre a migliorare – dicono gli organizzatori - grazie al sostegno della Provincia di Alessandria nostro sponsor della prima ora, cui hanno fatto seguito gli Enti privati ormai nostri tradizionali sostenitori, in particolare la Compagnia di San Paolo e le fondazioni CRT, CRAL, SOCIAL e Piemonte dal Vivo, che ringraziamo ed invitiamo a collaborare anche per il futuro.”

Per quanto riguarda la nostra zona ricordiamo un concerto domenica 8 settembre alle 16 a Verrua Savoia (Alberto Do, organo), domenica 6 ottobre alle 17, in basilica, a Quargnento e domenica 13 ottobre alle 16 nel Duomo di Valenza.

l.a.