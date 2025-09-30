Konstantin Emelianov al Borgogna

Martedì 30 settembre, alle ore 21.00, il Museo Borgogna ospita un concerto del pianista Konstantin

Emelianov, vincitore dell’edizione 2017 del Concorso Internazionale di Musica Viotti, nell’ambito della

Stagione della Società del Quartetto.

L’evento inaugura il calendario di manifestazioni che accompagneranno la 75esima edizione del

concorso, quest’anno dedicato al canto lirico e in programma al Teatro Civico di Vercelli dall’11 al 18

ottobre 2025.

Il concerto intende rappresentare la sezione pianistica del concorso, una delle sue tre discipline

storiche. A completare il quadro, la straordinaria violinista Mariam Abouzahra, rivelazione del

Viotti 2024, sarà protagonista di un altro evento, sempre al Museo Borgogna, il 9 ottobre.

Il concerto di Konstantin Emelianov sarà dedicato alla memoria dell’Avv. Francesco Ferraris, storico

presidente del Museo Borgogna e vice presidente della Società del Quartetto.

Il programma accosta tre figure centrali della storia della musica che, pur vivendo in epoche diverse,

dialogano attraverso l’innovazione e la rielaborazione di stili.

L’apertura è affidata alla ‘French Overture’ BWV 831 di J.S. Bach. In quest’opera, Bach mostra tutta la

sua maestria nel fare suo un genere musicale non propriamente tedesco, fondendo le forme tipiche

dell’epoca con la sua inconfondibile abilità contrappuntistica.

Si prosegue poi con due delle opere più significative di Maurice Ravel per pianoforte: ‘Gaspard de la

nuit’ e la ‘Pavane pour une infante défunte’. Ravel, figura chiave dell’impressionismo musicale francese,

è noto per la capacità di evocare atmosfere suggestive. ‘Gaspard de la nuit’ è un brano celebre per la

sua estrema difficoltà tecnica, mentre la ‘Pavane’ è un omaggio più malinconico e antico.

Il concerto si conclude con una selezione di pezzi dal balletto “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokof’ev. La

musica di Prokof’ev rappresenta un audace passo verso il modernismo. In questi brani, lo stile incisivo

del compositore russo crea un potente contrasto con l’eleganza formale di Bach e il delicato lirismo di

Ravel, mettendo in luce la straordinaria diversità del repertorio pianistico.

I biglietti, al costo di 18 / 15 / 10 euro, sono disponibili presso la Società del Quartetto.

Per informazioni e prenotazioni: 0161 255575 - biglietti@quartettovercelli.it

Comunicato Stampa | 25 settembre 2025

Konstantin Emelianov è nato nel 1994 a Krasnodar e si è diplomato al Conservatorio Cajkovskij

di Mosca nella classe del Professor Sergei Dorensky. Tra il 2017 e il 2018 ha studiato all’Accademia

Rachmaninov di Catania con il Professor Epifanio Comis e dal 2022 si è stabilito a Imola, dove frequenta

il corso superiore dell’Accademia Pianistica Internazionale ‘’Incontri col Maestro’’ con il Professor Boris

Petrushansky. È un artista Yamaha dal 2019.

Dopo aver vinto numerosi premi in concorsi internazionali, tra cui il primo premio al Concorso Viotti

nel 2017, Konstantin si è imposto al XVI Concorso Internazionale Cajkovskij. Oltre alla medaglia di

bronzo, ha ricevuto i titoli di “Artista di Radio Russia” e il Premio del pubblico della rivista “Musical Life”,

confermando il suo titolo di “preferito del pubblico” anche vincendo il Premio del pubblico della F.A.Z.

all’International German Piano Award nel 2022.

Si esibisce regolarmente in importanti teatri e sale da concerto in tutto il mondo, tra cui il Teatro Carlo

Felice a Genova, il Seoul Arts Center, il National Center for the Performing Arts di Pechino, e la Grande

Sala del Conservatorio Cajkovskij a Mosca.

IN SINTESI

Martedì 30 settembre 2025

Museo Borgogna, ore 21,00

Via A. Borgogna 4

Konstantin Emelianov

pianoforte

Programma

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

French Ouverture BWV 831

1. Ouverture, 2. Courante, 3. Gavotte I, 4. Gavotte II 5. Passepied I

6. Passepied II, 7. Sarabande, 8. Bourrée I, 9. Bourrée II

10. Gigue, 11. Echo

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Gaspard de la nuit

Ondine

Le gibet

Scarbo

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Sergei Prokofiev (1891 - 1953)

10 pieces from the ballet “Romeo and Juliet” Op. 75

Folk Dance - Danza Popolare

Scene (The Street Awakens) - Scena (La strada si sveglia)

Minuet (Arrival of the Guests) - Minuetto (L’arrivo degli ospiti)

Juliet as a Young Girl - Giulietta bambina

Masquers - Le maschere

Montagues and Capulets - Montecchi e Capuleti

Friar Laurence - Frate Lorenzo

Mercutio - Mercuzio

Dance of the Girls with Lilies - Danza delle fanciulle con i gigli

Romeo and Juliet before Parting - Romeo e Giulietta prima della separazione.