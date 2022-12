A Cardiff, Galles, per l'Arandora Star

Il nuovo romanzo della scrittrice casalese Maura Maffei "Quel che onda divide" (Parallelo45 Edizioni, luglio 2022) ha riscosso in pochi mesi un ottimo successo: per Natale ha registrato il tutto esaurito e la casa editrice sta preparando la seconda ristampa.

Come il precedente "Quel che abisso tace" (Parallelo45 Edizioni, novembre 2019), anche questo libro narra la vicenda dell'affondamento dell'Arandora Star, nave britannica carica d'internati civili italiani che venne silurata il 2 luglio 1940 al largo delle coste irlandesi, causando la morte di 446 nostri connazionali, di cui 13 provenienti dal Monferrato alessandrino.

Rispetto al precedente, la nuova storia è focalizzata sui sopravvissuti e sul dramma delle famiglie che persero i propri cari sulla nave. Ci saranno nei primi mesi del 2023 alcune importanti presentazioni di "Quel che onda divide". A febbraio verrà proposto ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Fubine, paese che purtroppo conta 6 vittime in questa tragedia, e a marzo verrà presentato anche a Casale, in occasione della Festa della Donna, dato che narra il coraggio delle donne italiane emigrate in Gran Bretagna, in tempo di guerra.

Ma cìè di più, sempre a marzo, dal 23 al 26, Maura Maffei volerà in Galles per presentarlo alla comunità italiana di Cardiff. Questo sarà un appuntamento assai prestigioso, perché fa parte del progetto "La tragedia dell'Arandora Star: una storia di emigrazione per una cultura di pace", promosso dal Centro Studi "Cardinal Agostino Casaroli" di Bedonia e finanziato dall'Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna tramite Bando emanato dalla Consulta Regionale degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo. L'Emilia-Romagna è la prima regione italiana per numero di vittime sull'Arandora Star, subito seguita purtroppo dalla Toscana e dal Piemonte.

Per Maura Maffei, nel 2023 cadrà anche l'importante anniversario dei trent'anni di carriera. Il suo primo romanzo, "Il traditore" fu pubblicato da Marna proprio nel 1993 e recensito all'uscita da Luigi Angelino per "Il Monferrato". Per festeggiare questo traguardo, Maura sta ultimando un altro romanzo cui sta lavorando da anni e che sarà la sua diciottesima pubblicazione. L'argomento è ancora segreto ma possiamo anticipare che si parlerà della Brigata Irlandese che per cento anni servì 3 re di Francia, a iniziare da Luigi XIV, e che si parlerà di Rivoluzione Francese da un punto di vista inusuale."

FOTO. A Bollengo (9 vittime sull'Arandora Star)la Maffei (terza da sinistra) con la giornalista RAI Federica Burbatti, con il sindaco di Bollengo Luigi Sergio Ricca, autore della prefazione di "Quel che onda divide" e con Edoardo Ceresa, nipote omonimo della vittima dell'Arandora Star