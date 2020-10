Castelli aperti: consigli di visita

Continuano le domeniche di “Castelli aperti” che portano alla scoperta delle più belle dimore storiche, giardini, torri, borghi e ville del Piemonte.

Luoghi ricchi di arte e di storia aprono le loro porte con visite guidate, mostre ed eventi da non perdere.

Per domenica 4 ottobre la rassegna consiglia:

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Circondato da un vasto parco con annessa tenuta agricola è tuttora difeso da una cinta muraria e da un fossato risalenti al XIV secolo il CASTELLO DI PIOVERA (foto)propone ricchi e articolati percorsi didattici, naturalistici, artistici e storici dal piano nobile del Castello fino alla torre, attraverso cucine, granai, giardini e opere d’arte senza tempo. Il visitatore può scegliere il suo percorso di visita: “Tra cultura e natura”, che permette di accedere al parco e di passeggiare tra gli alberi secolari della tenuta, “Viaggio nel tempo” un itinerario all’interno del Castello dove, attraverso le sale del primo piano e le stanze del secondo, si incontreranno le scoperte che hanno cambiato il mondo, “Raccontami il Castello”, la visita guidata che si snoda lungo i saloni del piano nobile tra arredi, decorazioni e costumi d’epoca, dalla torre fino alle cantine.

La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l'accesso limitato, è obbligatoria la prenotazione.

PROVINCIA DI ASTI

Ultima apertura della stagione per il CASTELLO DI MONASTERO BORMIDA e quindi anche ultima occasione stagionale di godere dei pavimenti a mosaico e soffitti a vela e a crociera affrescati a motivi floreali e geometrici che decorano le stanze del castello. Visite guidate con partenza alle ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

Inoltre, nei sotterranei del castello, è visitabile la mostra di Sergio Unìa “Incontrare la forma”.

PROVINCIA DI BIELLA

A PALAZZO GROMO LOSA è cominciata la rassegna "Selvatica - Arte e Natura in Festival" che fa dialogare le arti visive con le meraviglie naturali del nostro pianeta per stupire, commuovere e far pensare.

Quest’anno all’insegna della monumentalità. Come le sculture lignee di Jürgen Lingl e gli ambienti al centro del progetto fotografico Habitat di Marco Gaiotti. Imponente è anche il lavoro di Margherita Leoni sulla flora amazzonica, così come l’opera di suo marito, lo scultore Luciano Mello Witkowski Pinto, entrato in contatto con le etnie della foresta. Aperto ai visitatori anche lo stupendo “Giardino all’Italiana”.

Apertura sabato e domenica h 10.00-19.00.

PROVINCIA DI CUNEO

Riapre, dopo la pausa dovuta al Covid, il CASTELLO DEI MARCHESI DEL CARRETTO A SALICETO che offre ora la possibilità di godere degli stupendi affreschi al suo interno, del borgo medievale e della Parrocchiale di San Lorenzo, una delle più belle Chiese rinascimentali del Piemonte dichiarata monumento nazionale; oltre a tutto ciò anche la Chiesa di Sant'Agostino, oggi sconsacrata ma custode di pregevoli affreschi del quattrocento e la Chiesa di San Martino anch'essa monumento nazionale, dal mirabile campanile romanico e custode all'interno di rafnati affreschi tardogotici, tra i più importanti della provincia di Cuneo.

Visite guidate la domenica pomeriggio dalle 14.30, con prenotazione obbligatoria al numero infopoint 342 3570641.

PROVINCIA DI TORINO

Il CASTELLO GALLI A LA LOGGIA è una splendida struttura dal fascino antico ubicata nel comune di La Loggia, a pochi chilometri da Torino. Una visita ricca di storia e contaminazioni. Oggi la parte nord del castello ha conservato il carattere medioevale, mentre la facciata sud è stata rifatta nei primi anni del 1700.

Il Castello è anche il luogo attorno a cui è nato il primo embrione di una partecipazione attiva della popolazione loggese alla gestione propria comunità. Quando era ancora in vita l'ultima discendente della famiglia Galli, la contessina Laura, un salone accoglieva i bambini per il catechismo. Visite guidate alle 15.00, 16.00, 17.00

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO- OSSOLA

GIARDINI BOTANICI DI VILLA TARANTO Dalle 9.00 alle 17.30. Consigliata la prenotazione al 0323 502372 Email: ente@villataranto.it