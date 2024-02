“Autori e Valori”

La Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, propone il ciclo di incontri “Autori e Valori”, conferenze online dedicate agli studenti universitari e a chiunque ami la lettura e la riflessione sui grandi temi dell’esistenza. L’idea — grazie alla partecipazione di docenti, dottorandi e studenti del DISUM, oltre che di studiosi di varie discipline — è proporre letteratura e lettura come vie di riflessione, di ricerca, di trascendenza.

Anche quest’anno, gli appuntamenti cadenzati settimanalmente consentiranno ai partecipanti di condividere e approfondire interessi e aspirazioni, a partire dalla riscoperta della dimensione etica e spirituale di testi scelti dall’opera degli autori selezionati.

Ogni martedì alle ore 21:00 l’incontro si aprirà con le note bio-bibliografiche dell’autore e la presentazione dello stesso a cura del relatore, affiancato sovente da altre voci. Nella seconda parte dell’appuntamento tutti potranno intervenire e dialogare intorno a impressioni, domande, collegamenti testuali.

I webinar si terranno sempre il martedì sera, dal 6 febbraio fino al 23 aprile. A seguito dell’inaugurazione della rassegna, tenutasi in modalità mista online e in presenza presso il salone sant’Eusebio del Seminario Arcivescovile di Vercelli, con Lucilla Giagnoni; nel prossimo appuntamento, martedì 13 febbraio, Eraldo Affinati, critico letterario, saggista, giornalista, scrittore e docente, illustrerà il pensiero e l’opera di don Lorenzo Milani, a tutti noto come una delle più importanti personalità che ha combattuto per l’obiezione di coscienza al servizio militare e l’attenzione educativa ai giovani più poveri.

Su don Lorenzo Milani Eraldo Affinati si è anche soffermato attraverso la stesura di un libro, finalista al premio Strega del 2016, “L’uomo del futuro”, che sarà declinata in conversazione e dialogo nella serata di “Autori e Valori”.