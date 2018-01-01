Random String Quartet

Secondo appuntamento del ciclo natalizio degli Invaghiti ecco domenica 14 dicembre “Ghirlanda natalizia - Gloria e mistero nelle composizioni della ghirlanda musicale” col Random String Quartet. Il doppio appuntamento (prenotare) si tiene nel salone all'ingresso della Biblioteca Civica. Segue visita guidata al Museo Civico. Grande successo ha avuto domenica 7 il primo appuntamento con il complesso cameristico degli Invaghiti direto dal suo fondatore Fabio Fornari.

Tornando al 14 vediamo il programma di sala:

Arcangelo Corelli (1653 - 1713), Pastorale dal Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 fatto per la notte di Natale. Georg Friedrich Händel (1685 - 1759), Pifa dal Messiah. Adolphe Adam (1803 - 1856), O Holy Night (Minuit, Chrétiens), tradizionale Inglese The Coventry Carol, tradizionale Tedesco O Tannenbaum. Franz Xaver Gruber (1787 - 1863), Stille Nacht

Il Random String Quartet è composto da Giovanni Bertoglio, Diana Imbrea • Violini,Arianna Nastro • Viola e Chiara Manueddu • Violoncello

Il gruppo nasce nel 2006 all’interno della classe di quartetto della prof.ssa Ravetto, presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino; superato l’esame conclusivo, ecide proseguire insieme un discorso musicale anche al di fuori dell’ambiente accademico.

A poco a poco prende forma l’idea di un quartetto svincolato dai canoni tradizionali, in cui possano convivere generi e gusti musicali anche molto diversi fra loro. A partire da queste premesse si sviluppa un’esperienza musicale a 360 gradi, anche se fondata sulle solide basi della tradizione classica.

Nel 2007 cominciano quindi gli esperimenti con arrangiamenti di colonne sonore e canzoni pop, fino all’approdo alla musica rock, e a brani del repertorio folk.

Proprio in virtù delle sue peculiarità, il Random Quartet ha riscosso moltissimi apprezzamenti durante le molte esibizioni ed iniziative svolte nella sua ormai decennale attività;Ad esempio nel 2018 e nel 2021 il Random Quartet si è esibito nell’Auditorium della Cité des Arts di Chambéry in occasione dell’apertura della “Quinzaine du Cinéma italien”, proponendo dei programmi di colonne sonore ad opera di Rota, Piovani e Morricone.

L’interesse verso la musica folk porta il Random Quartet a classificarsi al primo posto assoluto nella selezione territoriale del Folkest 2018, ottenendo così la possibilità di esibirsi in Friuli durante la serata conclusiva del più antico e prestigioso festival folk sul territorio nazionale (trasmessa in diretta dalle reti Rai), a cui verranno invitati in qualità di gruppo ospite anche negli anni successivi.

Nel 2024 il quartetto, in collaborazione con la pianista e musicologa Chiara Bertoglio, si esibisce presso il salone del Conservatorio G. Verdi di Torino, proponendo la colonna sonora del film “La leggenda del pianista sull’oceano”, trascritta per l’occasione.

