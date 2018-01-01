Giorgio Colleoni a Cereseto

Monferrato Classic Festival, direttore Sabrina Lanzi, continua domenica 19 ottobre ore 17,30, nella Chiesa di San Giacomo a Cereseto. Pianista ospite Giorgio Colleoni, programma di sala:

F. Chopin notturno op. 9 n. 1

F. Chopin Studi op. 10 n. 4

op. 10 n. 1

op. 25 n. 2

F. Chopin Scherzo n. 3 op. 39

F. Chopin notturno op. 15 n. 3

F. Liszt Venezia e Napoli da Années de pèlérinage, Vol. II, S 162

S. V. Rachmaninov Études-tableaux op 33, versione originale, n. 4, 5, 6

Giorgio Colleoni è nato a Bergamo il 22 dicembre 2005. A tre anni inizia lo studio del pianoforte e a cinque anni diventa allievo di Vsevolod Dvorkin allAccademia Europea di Musica di Erba (Como) con il quale tuttora studia.

Dal 2024 frequenta anche l’Accademia Talent Music Master Courses di Brescia con Paolo Baglieri. Ha frequentato l’Accademia Incontri con Leonid Margarius e il corso triennale all’Accademia del Ridotto di Stradella (Pavia).

Segue masterclass con Natalia Trull, Philippe Raskin, Pietro De Maria, Daniel Rivera, Letizia Michielon e partecipa a Stage Opus74 Flaine ...

Al suo attivo numerosi concorsi nazionali ed internazionali. A 11 anni debutta suonando con l’Orchestra Vivaldi alla Palazzina Liberty a Milano, direttore Lorenzo Passerini e con la quale suonerà nuovamente nel 2018 e nel 2020. Suona poi con la West Bohemian Symphony Orchestra diretto da Sergei Kalyanov in Repubblica Ceca, con la Greater Grand Forks Symphony Orchestra in North Dakota U.S.A. diretto da Alejandro Drago e con la Master Orchestra diretta da Sergio Baietta.

Suona sovente in Italia tra cui si ricorda in particolare Steinway & Sons Flagship Store Milano, Teatro S. Giovanni di Brescia, Milano Palazzina Liberty, Ateneo Veneto a Venezia, Teatro Marcello di Roma, Teatro Miela di Trieste, Viotti Festival di Vercelli, Teatro Ristori di Verona, Teatro Belloni, Rotary Club, Monferrato Classic Festival, eventi Musicae FVG, Piano City Milano.... All’estero si ricorda l’Empire Art Center di Grand Forks (Nord Dakota, U.S.A.), l’Antonin Dvorak Museum di Praga, la N. A. Rimsky-Korsakov Music College Grand Concert Hall di San Pietroburgo, Gran Sala del Casinò di Mariánské Lázně (Rep. Ceca) e Prague Summer Festival dal 2016 al 2019.

l.a.