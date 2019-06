Coni premia Le Tre Rose Rugby

Avrà luogo mercoledì 12 giugno alle ore 10,30 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale la cerimonia di premiazione, da parte del CONI Nazionale, dell’Associazione Sportiva Le Tre Rose Rugby.

Il presidente del sodalizio monferrino Paolo Pensa riceverà una targa in seguito alla selezione del “Contest 2017 per le Associazioni Sportive – Fratelli di Sport”, finalizzato all’accrescimento della consapevolezza del ruolo della pratica sportiva come strumento di inclusione.

Alla premiazione prenderanno parte il Consigliere della Federazione Italiana Rugby Stefano Cantoni e il presidente del Comitato Piemonte Rugby Giorgio Zublena.